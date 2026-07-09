遇颱風豪雨災損別忘關鍵三步驟！30天內可申請減稅

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，除了做好防颱準備之外，國稅局同步提醒，民眾若因災害造成房屋、車輛或其他財產損失，可依法申請稅捐減免，但一定要把握「拍照存證、檢附文件、申請減免」三步驟，並在災害發生後30日內提出申請，以免影響自身權益。

國稅局表示，不論是個人或營利事業，只要因淹水等災害造成財產損失，都應先拍照或錄影保存現場狀況，再備妥相關證明文件，向轄區稅捐機關申請稅捐減免。符合規定者，可申請綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等稅捐減免。

民眾除了可親自到國稅局辦理，也可透過郵寄或財政部稅務入口網線上申請，不僅節省時間，也能加快審核流程。對於災害造成的財產損失，國稅局將秉持從寬、從速、從簡原則，協助受災民眾完成各項稅捐減免申請。

稅務局亦提醒，若汽車因泡水嚴重毀損、已無法使用，應儘速向監理機關辦理停駛或報廢，後續即可申請減免或退還使用牌照稅。若車輛可於一個月內修復，且未辦理停駛或報廢，也可在災害發生30日內，檢附村里長、警察機關或公所開立的災害證明，以及修車廠維修紀錄、進出廠證明或發票等資料，向地方稅稽徵機關申請減免使用牌照稅。

若民眾對災害損失減免規定或申請方式有疑問，可至財政部稅務入口網「災害損失減免專區」查詢，或洽詢所在地稅捐稽徵機關及免費服務專線，以保障自身權益。