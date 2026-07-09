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通姦除罪沒在怕！律師：外遇不用離婚可一併向配偶小三求償

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
配偶外遇，是否一定能向第三者求償？台灣與大陸對於「配偶權」的保障方式並不相同。圖/AI生成 王黌蕥
配偶外遇，是否一定能向第三者求償？台灣與大陸對於「配偶權」的保障方式並不相同。圖/AI生成 王黌蕥

配偶外遇，是否一定能向第三者求償？台灣與大陸對於「配偶權」的保障方式並不相同，尤其在請求對象及是否須提起離婚訴訟等方面，兩者存在明顯差異。

台灣法律：可向配偶及第三者求償

台灣雖已於2020年完成通姦除罪化，但外遇仍可能構成民事侵權。

依民法第184條、第185條及第195條規定，若第三者與配偶的不當交往侵害婚姻共同生活的利益，受害配偶得向外遇配偶及第三者一併請求精神慰撫金，不以離婚為前提。

大陸法律：須離婚且僅能向配偶請求

大陸《民法典》第1091條規定，因與他人同居或其他重大過錯導致離婚時，無過錯方得請求損害賠償。

但依《民法典》婚姻家庭編司法解釋（一）第87條，賠償對象僅限配偶，第三者不負賠償責任；若未提起離婚而單獨請求賠償，人民法院原則上不予受理。

兩岸律師楊軒廷呼籲

整體而言，台灣將配偶權視為受法律保護的身分法益，受害者可同時向配偶及第三者求償，且不必先離婚；大陸則採較嚴格的制度，須以離婚為前提，且只能向有過錯的配偶請求損害賠償。

若涉及兩岸婚姻或跨境婚姻糾紛，建議及早尋求專業法律協助，評估最適當的維權方式。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

配偶 外遇 離婚

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