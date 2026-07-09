地價稅別白白多繳！符合自用條件 稅金最高省4倍以上

近日有不少台中人收到台中稅務局寄發的「地價稅自用住宅用地節稅通知書」，第一時間還以為是詐騙訊息。地稅局提醒，這是主動協助民眾節稅的通知，只要符合自用住宅用地資格，並於9月22日前提出申請，今年就能適用優惠稅率，地價稅可大幅降低。

地稅局表示，為保障民眾權益，已比對稅務、地政、戶籍及營業等資料，主動找出可能符合自用住宅用地優惠稅率，但尚未提出申請的民眾，寄發節稅通知書提醒，希望減少民眾因不熟悉規定而錯失節稅機會。

依規定，自用住宅用地地價稅適用千分之2優惠稅率，而一般用地則採千分之10至55累進稅率，兩者稅額至少相差4倍。不過，要適用優惠稅率，仍須符合設有戶籍、沒有出租或供營業使用、符合一處限制及土地面積等相關規定，且必須主動提出申請，並非自動適用。

地稅局提醒，收到節稅通知書不代表已核准適用優惠稅率，民眾仍須完成申請程序。收到通知後，可先確認通知書上的資料，再掃描通知書上的專屬QR Code，完成身分驗證後即可線上回復申請；也可勾選確認後免貼郵票寄回，或透過傳真、臨櫃等方式辦理，申請方式相當便利。

地稅局提醒，收到節稅通知書，或自認符合自用住宅用地優惠稅率資格的民眾，務必把握期限，在9月22日前提出申請，當年度即可適用優惠稅率；若逾期申請，則須等到次年才能享有優惠。