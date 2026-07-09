土地交易反悔代價高！弄錯土增稅拿不回還得多繳一筆

土地買賣因故解除契約，不一定可以退回已繳的土地增值稅，關鍵在於是否已完成土地所有權移轉登記。台中稅務局提醒，若尚未辦理過戶，可申請撤回土地移轉現值申報並退還已繳稅款；但如果已完成過戶，即使買賣雙方事後協議解除契約，也不能退還原本繳納的土增稅，返還土地時還須再繳納一次。

稅務局解釋，民眾若因買方無法完成交易，雙方決定解除土地買賣契約，只要土地尚未完成所有權移轉登記，就可向稅捐機關申請撤回土地移轉現值申報，同時申請退還已繳納的土增稅。

申請時，買賣雙方須填寫撤回土地現值申報申請書，並蓋與原申報書或買賣契約相同的印章，同時檢附原買賣契約書正本、土增稅繳款書正本及銀行存摺影本等文件辦理。稅務局提醒，退稅申請期限為買賣契約解除日起10年內，若超過期限提出申請，依法將無法退還已繳稅款。

不過，若土地已完成所有權移轉登記，即使後來因故解除買賣契約，情況就完全不同。稅務局指出，依法律規定，買方將土地返還給原地主，屬於另一筆新的所有權移轉，法律上視為第二次土地移轉，因此原本繳納的土增稅不能退還，返還土地時還必須重新申報土地移轉現值，並再繳納一次土增稅。

稅務局提醒，民眾買賣土地若因故無法完成交易，應先確認目前是否已完成過戶，再了解相關退稅規定，以免誤以為解除契約就一定可以退稅，最後不但無法拿回原先繳納的土增稅，還可能因返還土地而增加另一筆稅負。