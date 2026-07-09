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自益信託改受益人 留意稅事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少民眾利用信託管理資產或安排財產傳承，財政部台北國稅局提醒，若民眾原本設立的是自益信託，之後將受益人改為子女或其他人，因屬於信託利益權利移轉，依法視同贈與，須依規定申報及繳納贈與稅

國稅局表示，自益信託是指委託人將自己的財產交付信託管理，同時自己也是受益人，因此信託利益原本仍屬於委託人所有。不過，若日後因財務規劃或資產傳承考量，將受益人改為他人，就等於把原本屬於自己的信託利益移轉別人，依遺贈法規定屬贈與行為，應依法課徵贈與稅。

國稅局舉例，君君以3,000萬元自有資金成立為期三年的自益信託，原本由自己擔任受益人，之後因規劃財產傳承，將受益人改為兒子小華，視同贈與，必須在受益人變更日起30日內，以變更當時的信託財產價值申報贈與稅。

信託契約受益人並非想改就改，涉及財產利益移轉時，可能產生贈與稅義務，若未依規定申報，恐遭補稅。

國稅局 贈與稅 台北

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