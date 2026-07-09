聽新聞
0:00 / 0:00
招待客戶旅費 不能抵稅
財政部台北國稅局表示，公司為擴展業務招待客戶所支付的旅費、住宿費或餽贈禮品等費用，依規定屬於交際應酬用貨物或勞務，相關進項稅額不能扣抵銷項稅額。
國稅局舉例，甲公司為爭取訂單，招待乙客戶住宿、旅遊，一併參觀甲公司工廠，並向飯店業者支付住宿費用及購買伴手禮費用，合計10.5萬元（含稅）。
甲公司雖取得業者開立三聯式統一發票，但因這些費用屬交際應酬性質，發票所載的進項稅額5,000元，在申報營業稅時，不可列入申報扣抵銷項稅額。若營業人誤將這類憑證申報扣抵，經稽徵機關查獲後，除依營業稅法規定補稅外，並應按所漏稅額處五倍以下罰鍰。
另外，股東會旺季剛落幕，常見公司採購紀念品發送股東，財政部南區國稅局提醒，股東會紀念品屬與推展業務無關的餽贈，其進項稅額也不能申報扣抵銷項稅額。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。