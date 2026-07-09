聽新聞
0:00 / 0:00

過戶後解約 土增稅不能退

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

土地買賣因故解除契約，不一定可以退回已繳納的土地增值稅。台中市稅務局提醒，若尚未辦理過戶，可申請撤回土地移轉現值申報，並退還已繳稅款；但如果已完成過戶，即使買賣雙方事後協議解除契約，也無法退還原本繳納的土增稅

稅務局表示，其中的關鍵在於是否已完成土地所有權移轉登記，若已過戶，買賣雙方就無法假裝沒發生過，甚至返還土地時，還要再繳納一次土增稅。

稅務局解釋，民眾若因買方無法完成交易，雙方決定解除土地買賣契約，只要土地尚未完成所有權移轉登記，就可向稅捐機關申請撤回土地移轉現值申報，同時申請退還已繳納的土增稅。

申請時，買賣雙方須填寫撤回土地現值申報申請書，並蓋上與原申報書或買賣契約相同的印章，同時檢附原買賣契約書正本、土增稅繳款書正本及銀行存摺影本等文件辦理。稅務局提醒，退稅申請期限為買賣契約解除日起十年內，若超過期限提出申請，依法將無法退還已繳稅款。

不過，若土地已完成所有權移轉登記，即使後來因故解除買賣契約，情況就完全不同。稅務局指出，依法律規定，買方將土地返還給原地主，屬於另一筆新的所有權移轉，法律上視為第二次土地移轉，因此原本繳納的土增稅不僅不能退還，返還土地時，還必須重新申報土地移轉現值，並再繳納一次土增稅。

稅務局提醒，民眾買賣土地，若因故無法完成交易，應先確認目前是否已完成過戶，再了解相關退稅規定，以免誤以為解除契約就一定可以退稅，最後不但無法拿回原先繳納的土增稅，還可能因返還土地而增加另一筆稅負，提醒買賣土地時務必留意相關規定。

土增稅 土地增值稅 土地

延伸閱讀

房屋「買新賣新」 不能重購退稅

永康交屋潮爆發！台南房市第2季重返交易王 年增近1倍

子女結婚別急著一次給！爸媽善用這招享2352萬元免稅贈與

海外投資虧損 抵稅有限制

相關新聞

「青安3.0」八月上路 增排富條款、婚育可加貸

青年安心成家購屋優惠貸款（青安三點○）將於八月上路，消息人士指出，新方案將給予「婚」與「生育」家庭不同的貸款額度，並新增排富條款，包括採「三級制」設定購屋總價、訂定申貸人的年所得兩百萬元的上限；此外，利率補貼採逐年退場，但訂有回溯條款。

新聞眼／青安貸款政策目標太多 「四不像」更難退場

青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

學者評青安3.0 「窮人補貼有錢人 根本是炒房」

青安政策將延續，並納入排富、並結合婚育獎勵及地區限制。景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，青安三點○「根本就是炒房政策」，政府應說清楚到底是否仍在鼓勵民眾買房；若一方面說要抑制房價，另一方面又延續房貸補貼，政策邏輯難以自圓其說。

青安3.0將拍板…央行緊盯房市 嚴控銀行放款

青安三點○即將拍板，恐影響中央銀行房市管制措施效果。據悉，央行內部已加強檢視銀行內部不動產貸款控管情況，留意相關政策造成的影響。

國產機器狗來了

經濟部推動國產四足機器人研發平台，昨天發表成果。工研院攜手所羅門、仁寶、英業達、創博、東元等國內業者，共同完成兩款國產四足機器人原型機，並已通過地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多項應用驗證，並在發表會展現機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。

接軌國際 零股交易年底提早至9時

為接軌國際市場，證交所將推動台股三大交易方式改革，其中在零股交易方面，盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為九時，與整股（以千股為一張的交易單位）一致；零股買賣撮合時間也將從每五秒縮短至每一秒一次。此外，千金股不論是整股或零股，最小升降單位將改為每檔「一元一跳」，以降低投資門檻並減少買賣價差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。