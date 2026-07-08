囤房大戶現形 個人持有10戶以上全台1,043人

財政部賦稅署與財政資訊中心8日聯合召開記者會，公布114年囤房大戶統計，以個人囤房大戶來看，持有10戶以上的囤房大戶有1,043人、占比0.17％；若以個人加計後的家戶歸戶來看，家戶成員合計10戶以上的囤房家族有1,408戶、占比0.25％。

財資中心8日公開114年財稅資訊地方稅統計表，其中房屋稅部分配合房屋稅差別稅率2.0新制新增「114年度全國非自住之其他住家用房屋稅籍個人歸戶統計表」及「114年度全國非自住之其他住家用房屋稅籍家戶歸戶統計表」，統計結果發現，以持有2戶以下之人數、55萬8,005人及戶數51萬7,218戶占絕大多數、占比超過9成。

囤房稅2.0上路後，據統計，去年仍有59萬9,193名囤房戶，持有3戶以上者共4萬1,188人、占比6.88％，持有5戶以上的也有8,388人、占比降至1.4％，而持有10戶以上的囤房大戶，更有1,043人、占比0.17％。

若以個人加計後的家戶歸戶來看，囤房家族有56萬8,255戶，持有3戶以上有5萬1,037戶、占比8.9％，持有5戶以上有1萬1,723戶、占比2.06％，家族合計10戶以上的囤房家族有1,408戶、占比0.25％。

財政部補充，2.0新制實施前，住家用房屋僅分自住及非自住房屋2類，2.0新制實施後，非自住住家用房屋細分為一般出租、繼承共有、起造人持有及其他住家用等類；此次統計是依據114年度房屋稅籍主檔資料，統計完全由1人持有的房屋，全部面積供非自住的其他住家者，其中不包括共有房屋，且排除停車空間及防空避難室。

財政部表示，115年期房屋稅為2.0新制第2年開徵，該年期開徵查定件數974.6萬件、稅額1,037.1億元，較第1年期（114年期）增加11.1萬件（年增1.2%）及34.3億元（年增3.4%）。114年期整體出租房屋（含一般出租、公益出租、社會住宅）件數為34.9萬件，較2.0新制實施前1年期（113年期）增加12.2萬件（尚無一般出租）。

115年期整體出租房屋件數達40.9萬件，較114年期增加6萬件（年增17.1%）。又非自住之其他住家用房屋【空（閒）置房屋加重課稅】件數為111.7萬件，較114年期113.7萬件減少2萬件（年減1.8%）。顯示2.0新制具有鼓勵多屋族將空（閒）置房屋轉出租作有效使用之成效，且有促使房東誠實申報租賃所得及轉作公益社宅之效果。另115年期全國單一自住房屋件數為318.1萬件，納稅義務人減稅利益為23.3億元；114年期件數為315.6萬件，納稅義務人減稅利益為22.6億元。

為鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負並減輕單一自住房屋稅負，2024年7月1日起施行2.0新制，2025年5月1日首次開徵，對於房屋所有人之非自住住家用房屋進行全國歸戶，除特定房屋（包括出租申報租賃所得達所得稅法規定之當地一般租金標準者（下稱一般出租）或繼承取得之共有房屋、起造人持有住家用之待銷售房屋在2年以內）適用較低稅率外，針對持有多戶且未作有效使用者，也就是空（閒）置房屋，調高其法定稅率為2%至4.8%，且所有地方政府均須按全國持有戶數訂定差別稅率，並採全數累進課徵，另對於全國僅持有1戶房屋，供自住使用且房屋現值在一定金額以下者（下稱全國單一自住房屋），稅率調降為1%。