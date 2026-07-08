財政部：全台近60萬人持空屋 逾10戶大戶1043人

財政部最新統計顯示，114年度全國有超過59.9萬多人持有非自住空閒置房屋，持有2戶以下達55.8萬人，占比93.12%；持有10戶以上囤房大戶共1043人。

囤房稅2.0新制自113年7月起上路，114年5月首度開徵，瞄準持有多戶且未作有效使用空閒置房屋，調高其法定稅率為2%至4.8%，且所有地方政府均須按全國持有戶數訂定差別稅率，並採全數累進課徵；另對於全國僅持有1戶房屋，供自住使用且房屋現值在一定金額以下者，稅率調降為1%。

財政部賦稅署與財政資訊中心今天共同舉行記者會，公布114年財稅資訊地方稅統計表，包括配合新制新增的114年度全國非自住之其他住家用房屋稅籍個人及家戶歸戶統計表。

財政部賦稅署副署長李志忠說明，統計持有2戶以下非自住空閒置房屋的個人共55萬8005人，戶數達51萬7218戶，占比均高達9成以上。

根據統計，114年59萬9193名囤房族中，持有3戶以上者共4萬1188人，占比約6.88%，其中，持有10戶以上的囤房大戶，共1043人，占比0.17%。

財政部補充，2.0新制實施前，住家用房屋僅分自住及非自住房屋2類，2.0新制實施後，非自住住家用房屋細分為一般出租、繼承共有、起造人持有及其他住家用等類；此次統計是依據114年度房屋稅籍主檔資料，統計完全由1人持有的房屋，全部面積供非自住的其他住家者，其中不包括共有房屋，且排除停車空間及防空避難室。

此外，李志忠說明，115年期房屋稅為2.0新制第2年開徵，該年期開徵查定件數974.6萬件、稅額新台幣1037.1億元，分別年增1.2%、3.4%。

李志忠觀察，115年期整體出租房屋件數達40.9萬件、年增17.1%，同時，會被加重課稅的非自住空閒置房屋件數為111.7萬件、年減1.8%，顯示2.0新制具有鼓勵多屋族將空閒置房屋轉出租作有效使用的成效，且促使房東誠實申報租賃所得及轉作公益社宅。

另據統計，115年期全國單一自住房屋件數為318.1萬件，納稅義務人減稅利益為23.3億元，較114年期分別增加2.5萬件、0.7億元。