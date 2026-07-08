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子女結婚別急著一次給！爸媽善用這招享2352萬元免稅贈與

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
若要適用婚嫁贈與免稅額，須留意子女結婚登記日前後6個月的認定期間。示意圖／123RF
若要適用婚嫁贈與免稅額，須留意子女結婚登記日前後6個月的認定期間。示意圖／123RF

子女準備結婚、父母想資助買房或給一筆成家基金，不一定要一次把錢匯出去。高雄國稅局提醒，只要善用「跨年度贈與」及婚嫁贈與免稅規定，父母兩人最高可免稅贈與子女1,176萬元；若新人雙方父母都符合條件，合計最高可免稅贈與2,352萬元，不必繳納贈與稅

依《遺產及贈與稅法》規定，父母於子女婚嫁時贈與財物，每位父母可另外享有100萬元婚嫁贈與免稅額，不計入當年度贈與總額。此外，每人每年原本就有244萬元贈與稅免稅額，因此婚嫁當年度，每位父母最高可免稅贈與344萬元。

若再搭配跨年度規劃，免稅額還可進一步放大。舉例來說，小齊預計2027年1月結婚，若父母在2026年度沒有其他贈與，可先於2026年底前，各自贈與244萬元；等到2027年1月結婚時，再各自贈與344萬元，也就是244萬元一般贈與免稅額，加上100萬元婚嫁贈與免稅額，如此一來，父母兩人在兩個年度合計可免稅贈與1,176萬元。

若新娘小美的父母也採取相同方式安排，雙方父母合計最高可免稅贈與2,352萬元，可作為購屋頭期款、結婚基金或其他財務規劃用途，無須課徵贈與稅。

不過，國稅局提醒，婚嫁贈與並非任何時間都適用。依目前稽徵實務，所稱「婚嫁時」原則上是以子女結婚登記日前後6個月內認定，因此若贈與時間與結婚時間相隔過久，可能無法適用婚嫁贈與100萬元的免稅規定。

此外，若父母於子女婚嫁時贈與財物，加計當年度其他贈與後，每人贈與金額超過344萬元，仍須依規定於贈與日起30日內辦理贈與稅申報，並檢附贈與契約書、資金證明及子女結婚登記等相關文件。

國稅局提醒，不少父母會在子女結婚時協助購屋或提供資金，若事先做好贈與時點規劃，善用跨年度及婚嫁贈與免稅規定，不僅可合法節省贈與稅，也能避免因一次贈與金額過高，而增加不必要的稅務負擔。

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