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「刪除兄弟姊妹特留分」修法 遺囑...爭產新戰場

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

「刪除兄弟姊妹特留分」修法，最快周五（10日）闖關三讀。外界關注修法後，實際上兄弟姊妹仍保有應繼分的遺產繼承權，未來家族之間面對爭產糾紛，遺囑將會是一個新戰場。

現行民法第1138條，規定兄弟姊妹為第三順位繼承人，並透過第1144條賦予其應繼分，再由第1223條規定其特留分。三者具前後連貫的制度關係。這次修法僅刪除兄弟姊妹特留分，仍保留其法定繼承權及應繼分。依法被繼承人因故或未留有遺囑，生存配偶仍須與被繼承人的手足依比例分配遺產。

縱使被繼承人於生前立下遺囑，然其死亡後，兄弟姊妹依民法規定仍為繼承人，可對被繼承人遺囑真實性提起訴訟。

有部分意見認為，刪除兄弟姊妹應繼分才算是真正的遺囑自由。現行法規，即使被繼承人寫遺囑，兄弟姊妹受到應繼分保障，仍可發動法律戰來主張遺囑無效，應朝「沒留遺囑，照原本的走；留了遺囑，就照遺囑走」，盡量簡化癥結點。

遺產 修法

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