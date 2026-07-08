刪除手足特留分修法加速度 法務部「貢獻制」仍有爭議

「刪除手足特留分修法」明（9）日將由立法院長韓國瑜召集黨團協商，在野黨有意「加速度」修法。目前分歧點主要在法務部版本新增「貢獻制」，若協商無共識，依往例，國民黨團可能挾人數優勢，在本周五排入立法院會完成三讀。

據了解，國民黨預計採兩階段修法，刪除手足特留分因社會、朝野普遍具共識，這部分將先行三讀通過。至於法務部所提版本中，新納入「貢獻制度」較具爭議，社會共識尚不足。

黨團認為，先刪掉手足特留分，後續若有其他問題，再安排二度修法即可。不過巴威颱風來勢洶洶，若周五放颱風假，三讀時間會再往後。

隨社會時代變遷，愈來愈多民眾期望「刪除兄弟姊妹特留分」。法務部6月初提出修正草案，除將手足特留分刪除，條文也新增「貢獻制度」。不過，法務部提案至今未經行政院會通過，因此司法法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄已擬定一份與法務部條文相同的版本，明日將一併協商。

國民黨團方面，共16位藍委提出特留分修法，原有藍委主張「有條件」保留手足特留分，或強調新法不溯既往，施行前發生的繼承案件應適用舊制。後續司委會處理特留分修法時，藍委達成高度共識，目前先刪除手足特留分，因為這部分社會共識度最高。

針對法務部新增「貢獻制度」，當時在司委會審查條文與協商時，都沒有出現過。據悉，司委會召委、國民黨立委翁曉玲並不認同此項制度，因此建議黨團切割，只專注完成社會高度共識的特留分修法即可。