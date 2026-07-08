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匯損實現 才能列報損失

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，營利事業在申報營所稅時，列報外幣兌換損益應以實現者為限，若只是因為匯率調整而產生的帳面差額，在沒有完成結匯前就不屬於「實際發生」的損益，不得列計。

不少公司會誤以為，可直接利用會計帳相關數據作為營所稅申報依據，但依營所稅查核準則規定，兌換損益應以實現者分別列為損失或收益，若只是因匯率調整而產生之帳面差額，免列當年度收益，也不得列計損失。

台北國稅局表示，營利事業帳列的外幣存款，雖在財務會計上須依年底匯率進行評價調整，並將調整金額認列為兌換損益；但在辦理營所稅申報時，因仍屬未實現損益，還不得列為兌換損益。

舉例來說，甲公司辦理2024年營所稅結算申報，列報兌換虧損500萬元，經國稅局查核發現，其中有100萬元是外幣帳戶因年底匯率評價調整而產生的帳面差額，並無實際結匯，屬未實現損失，依規定不得列計損失，因此調減兌換虧損100萬元，補徵稅額20萬元。

國稅局 台北 營所稅

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