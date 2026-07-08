進口貨物另付權利金 別漏報

財政部關務署提醒，進口人在貨物通關時，進口貨物交易條件約定另支付權利金者，應依權利金比值計算權利金後，一併申報於進口報單之應加費用欄位，正確申報完稅價格及營業稅稅基。

關務署台北關表示，今年前五月，轄內事後稽核查獲的異常案件共22件，估補稅7,087萬元，年增約5,845萬元，主要樣態為進口人漏未將其支付的權利金及報酬，計入進口貨物完稅價格。

依關稅法規定，若由買方支付權利金及報酬，應計入進口貨物完稅價格課稅。台北關指出，進口人因取得專利權、商標權及其他依法受保護的智慧財產權，而支付與進口貨物有關價款，若未於貨物通關時一併申報計稅，恐會面臨查核補稅。

台北關呼籲，進口人如對權利金是否應加計於進口貨物完稅價格有所疑義，可洽各進口地海關。