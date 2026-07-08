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企業開勞資會議 六個注意

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（7）日修正發布「事業單位召開勞資會議應行注意事項」，共六大修正重點，包括規定分支機構勞工達30人以上，應單獨召開勞資會議，不能與總公司合併辦理；勞資代表應親自出席會議，不得委託代理；另新增提案保護規定、健全會議程序規範。

勞動部提醒雇主，勞資會議召開情形，已納入事業單位申請股票初次上市櫃、聘僱外籍移工的審查項目之一，雇主務必依相關規定及注意事項舉辦勞資會議。

勞動部表示，此次修正共六大重點。第一，健全選務運作及勞資代表機制，包括應在工作時間內辦理勞方代表選舉選務；及因應事業單位勞工人數增加，主管機關得促請事業單位調整勞資代表人數；視訊會議中出席人員應使用真名等。

第二，事業場所（分支機構，如分店、工廠）內勞工人數達30人以上，應單獨召開勞資會議，不可與總公司或其他事業場所合併辦理。

第三，應定期規律召開勞資會議，公司可自行訂定「每三個月（或低於三個月）」為固定周期；周期一經確立，即須在特定周期內至少召開一次以上會議。

第四，明定勞資會議成會要求，勞資雙方代表應親自出席會議，不得委託代理，開會前主席需確認各方代表出席人數是否已達各過半數，才能宣布開會；如未達出席門檻，則應另訂開會日期。

第五，已提出的提案，在未經提案人同意，不能隨便被「搓湯圓」。

第六，考量各事業場所經營型態與環境差異，新增強化提案與議事機制，鼓勵雙方提出具體議題（工作環境改善、組織運作效能等），以落實充分溝通。

勞動部

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