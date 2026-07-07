財政部預告修法 免稅商店購物免簽名簡化流程

為使旅客購物流程更便捷，財政部預告修正「免稅商店設置管理辦法」部分條文，刪除售貨單須經購貨人簽名規定，旅客購買免稅商品時無須再於售貨單簽名，可簡化結帳流程並縮短等候時間。

財政部2日預告修正免稅商店辦法部分條文草案，預告期間至今年8月31日止。財政部關務署今天舉行例行記者會，說明修法兩大重點。

官員表示，本次修正共有兩大重點，首先是刪除售貨單須經購貨人簽名規定，考量現行免稅商店交易資料已可透過資訊系統留存及查核，旅客購買免稅商品時無須再於售貨單簽名，可簡化結帳程序、縮短旅客等候時間，並降低簽名樣式等個人資料外洩風險。

第二個重點是，增訂供購貨人收執用途的售貨單得以電子方式儲存，未來旅客可透過e化方式保存及查詢購物紀錄，不僅更加便利，且減少紙本單據使用，更加落實節能減碳及無紙化政策目標。

關務署表示，本次修正將有助於打造「免簽名、無紙化、更便利」的購物環境，優化旅客購物體驗及免稅商店服務品質，並兼顧數位化發展與環境永續。