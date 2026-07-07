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長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

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長榮集團遭檢調搜索 股東告發 九人涉內線交易

經濟日報／ 記者蕭雅娟邱馨儀／台北報導
長榮集團海空分家，長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過新台幣133億餘元，台北地檢署接獲長榮內部大股東告發張國華等內部人「涉嫌內線交易」。 聯合報系資料照
長榮集團海空分家，長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過新台幣133億餘元，台北地檢署接獲長榮內部大股東告發張國華等內部人「涉嫌內線交易」。 聯合報系資料照

長榮集團海空分家，長榮海運（2603）2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過新台幣133億餘元，台北地檢署接獲長榮內部大股東告發張國華等內部人「涉嫌內線交易」。檢調昨搜索長榮海運等公司，並約談長榮大哥張國華等九名被告到案說明。

全案源於2024年4月22日，長榮海運的股東委託律師林文鵬向北檢告發上百億元的股票交易案涉及不法，公司內部人張國華、張國政、柯麗卿等人涉犯證券交易法內線交易罪。

北檢接獲檢舉立案，由檢肅黑金專組主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺偵辦調查金流，並經台灣證券交易所查核後出具 「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，昨針對內線交易罪部分啟動搜索作為。林文鵬不僅是張家老四、星宇航空（2646）董事長張國煒的常用法律顧問，也是立榮航空董事星宇投資代表人，因此，當時這起事件就被市場解讀為長榮張榮發家族爭產的延伸。

北檢昨日指揮調查官兵分十路，搜索大哥張國華、老三張國政等九名被告住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司，通知張等九人到案說明。

長榮海運昨（6）日表示，檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

檢方追查，長榮海運董事長張衍義2023年5月間決定賣掉長榮航（2618）股票，6月19日董事會決議處分重大資產長榮航股票，但拖延兩個月至同年8月間才發布重訊公告，張國華等九名內部人知悉內部消息，在禁止交易期間內分別買賣「長榮海運股票」被控內線交易。

檢調追查，張國華、妻楊美珍、兒子張聖恩涉嫌在禁止交易期間，共購買逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21.1億元。時隔兩年多，張等三人截至昨日均未出脫手中持股。

長榮集團海空分治，2023年8月間長榮海運重訊公告以鉅額交易方式，申報轉讓長榮航股票共37.5萬張。檢調查出，張家三弟張國政涉嫌指示妻曾瓊慧、兒張聖翊等人在禁止交易期間「賣出」共1萬1,800張股票長榮海運股票。

檢方清查金流發現，張榮發遺囑指定四名執行人，其中執行人柯麗卿、戴錦銓及公司協理謝淑蕙涉嫌賣出巴拿馬長榮國際公司持有的17萬張長榮海運股票，戴錦銓另被查出賣出11張股票，三人均被控內線交易罪。

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