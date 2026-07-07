危老條例修法 小基地獎勵上限將調降

危老條例修法，擬將危老重建常態化，並擴大租稅優惠，但為避免過往基地過小、造成「紙片屋」情況，草案也調降小基地容積獎勵上限。

根據修正草案，未來將以住宅使用為核心，避免過去小基地重建衍生「紙片屋」，以及飯店、商辦透過危老重建取得大量容積等情形。草案明定，重建合法建築物住宅使用比例須達二分之一以上，以落實改善居住環境的立法目的。

據了解，這項限制是為避免飯店、商辦透過危老取得大量容積，與危老重建改善居住環境的初衷不同，因而加以限制。

新法調整容積獎勵制度，重建基地面積未達500平方公尺，申請容積獎勵上限從原本的基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍、下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提升施工安全並引導整合重建、擴大基地規模。此次修法是因為，商業重建案多屬營利性質且所有權相對單純，過去享較高容積獎勵，公益性不足，此次修法調降容獎上限，並透過提供婚育宅或社福設施，引導回饋公共利益。若無償捐贈供新婚兩年內或育有未成年子女家庭使用的婚育宅，或提供其他社會福利設施，可額外取得15%容積獎勵。