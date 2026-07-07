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退稅支票兌領 三種方式

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

收到地方稅退稅支票，不一定都能直接換現金。屏東縣財稅局提醒，民眾收到地方稅退稅支票後，應先確認支票金額及票面註記，不同金額支票有不同兌領方式，大致分為三種方式，若不清楚相關規定，可能會因此多跑一趟。

財稅局指出，地方稅退稅支票依金額區分為三種兌領方式，面額未滿3,000元的支票屬於未劃線、禁止背書轉讓，可存入金融機構帳戶；若想直接領取現金，須攜帶支票至臺灣銀行臨櫃辦理。

面額3,000元以上、未滿5萬元的支票，因票面加註劃線，依法不得直接兌換現金，必須存入金融機構帳戶。

至於面額5萬元以上的支票，除加註劃線外，也禁止背書轉讓，不僅不能直接領現，也只能存入退稅人本人名下的金融機構帳戶。

屏東 臺灣銀行

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