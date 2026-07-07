勞退舊轉新 未強制雇主提繳

勞退純舊制將開放轉新制，雇主關注，勞資合意提前結存舊制退休金後，是否需要因此提繳新制勞退？勞動部回應，新方案是開放純舊制勞工「自願提繳」，並未強制雇主結存後須為純舊制勞工提繳6%退休金。

行政院上周通過勞退純舊制銜接新制方案，預計7月底前上路，將開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，有助退休生活保障，新方案約11.5萬人受惠。

勞方關注，純舊制勞工是否一定要自願提繳退休金？純舊制勞工於符合退休要件並在自願提繳退休金後，雇主一定要提前結算舊制年資退休金給勞工嗎？不提前結算是否會有罰則？

勞動部指出，政策目的是希望讓純舊制勞工，可加入勞退新制「自願提繳」，並沒有強制性。提前結存退休金，須經勞雇雙方「合意」，如果雇主或勞工不願意提前結算，等到勞工實際退休時，雇主仍然必須給付退休金。

資方關切，純舊制提前結存後，雇主是否需要提繳新制勞工退休金？勞動部表示，該方案僅讓純舊制勞工加入勞退新制的「自願提繳」，並沒有強制雇主結存後，需為純舊制勞工提繳6%退休金。

至於勞雇雙方結算舊制年資之後，雇主是否仍需提撥勞工退休準備金？年資未滿45個基數之勞工，繼續工作累積之年資雇主是否仍須給付退休金？

勞動部說明，當舊轉新勞工已全數結清，完成結存的純舊制勞工已達45個基數，雇主沒有提撥勞工退休準備金義務時，可以申請將勞工退休準備金專戶註銷並領回賸餘款。

若雇主結存的純舊制勞工未滿45個基數，勞工繼續工作累積年資，雇主仍必須提撥勞退舊制準備金，給付結算至退休時之基數差額。