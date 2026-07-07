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房屋稅基評定 台中漲最多

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房屋標準價格（房屋稅稅基）依規定每三年需重行評定，今年輪到五縣市重評，皆已在6月底公告，其中新北市、高雄市房屋標準單價皆調升5％，台中市則調升15％，漲幅最高，台北市、苗栗縣則凍漲。

財政部表示，調整後房屋標準單價適用於今年7月1日後新建、增建、改建房屋，既有房屋不受影響。也就是說，調升的三縣市，新屋房屋稅將會變重，將反映在明年5月開徵的房屋稅。

今年適逢調整的五縣市中，就包括四個直轄市，格外受到關注。其中台中市房屋標準單價調幅最高，達到15％；至於路段率今年則未調整。

新北市今年4月底就完成審議，以近三年營造工程物價指數為評量基準年度，成長幅度達11.4％，但考量避免造成納稅人房屋稅負擔過重，調升標準單價5％。地段率共計調整133條街路，占全市比例4.09％，其中調升132條、調降一條，影響戶數約9.56萬戶，稅額增加約1.2億元。

高雄市則在6月初完成審議，房屋標準單價調升5％，地段率則調升183條、調降11條，預估98％房屋不受影響。

台北市、苗栗縣今年評定結果為凍漲。其中台北市今年1月就公告不動產評價委員會審議結論，房屋標準單價維持不變，主因2023年時已調整新屋標準單價10％，參據全國及台北市營造工程物價總指數，計算調整基期漲幅，僅分別微幅上升2.58％、1.09％；另台北市調整60條地段率，98.7％房屋不受影響。

台北市今年不僅凍漲房屋標準單價，且自今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價還可減價5％，減稅期限最高十年，預估300戶受惠，每年減稅利益約1,000萬元，針對節能建築給予減稅優惠。

財政部近年積極督促地方政府調整稅基，依據調整情形是否達標，依序分為綠燈、淺綠燈、黃燈、紅燈，愈接近綠燈表示與基準年調幅愈高。 

根據今年1月更新情況，今年應調整的縣市中，台北市、新北市、苗栗縣、高雄市皆列在「綠燈」；台中市列為「淺綠燈」。

房屋稅 台中 財政部

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