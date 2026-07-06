前行政院長陳冲籲恢復課稅附理由制度 設納稅人權益保護署

2026納稅人權益保護論壇日前4日於台大社科院舉行，由新世代金融基金會、台北論壇基金會共同主辦，台灣大學歐盟卓越中心協辦。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，台灣有動保法、消保法，納稅人權益保障更不該缺席；課稅攸關人民財產權，課稅、處罰及調查應合乎正當法律程序，例如稅單應附事實、理由（如何計算）以及法律依據，此外並應設立獨立的「納稅人權益保護署」，讓納稅人保護制度更加完整。

陳冲指出，台灣有動物保護法、消費者保護法，也有各類以「保護」為名的法律，但納稅者權利保護法卻因當年立法與制度設計問題，導致實際運作形同虛設。陳冲強調，課稅是國家向人民要求負擔，最基本的原則就是應該清楚說明理由，不能只用一句「依法計算」帶過。

陳冲回顧，納稅者權利保護法原提案本要求稅捐稽徵機關對課稅或處罰處分，應以書面敘明理由及法律依據；但過去立法院修法的三讀版本卻加入行政程序法第97條例外規定，使大量作成或自動機器作成的行政處分，可能成為不記明理由的依據。他指出，在數位化時代，多數稅務處分都由系統大量產出，若因此不必說明理由，等於讓納稅人難以理解稅額如何計算，也難以有效救濟。

他以房屋稅為例表示，人民面對稅額增加，理應知道折舊如何計算、房屋現值如何認定、稅額為何增加，而不是只被告知「依法計算」。陳冲也批評，現行納稅者權利保護官設置在稅捐稽徵機關內，既要協助納稅人，又受制於稅務體系的考核與升遷，角色本身充滿矛盾，難以真正發揮保護納稅人的功能，還比不上動物保護。

陳冲最後主張，應推動納稅者權利保護法第11條的「轉型正義」，強化正當法律程序，貫徹法治國精神，如明定課稅與處罰應無條件以書面敘明理由及法律依據；第二，設立獨立的納稅人權利保護署或相當層級的專責機關，避免附屬於稅捐稽徵體系之下。他強調，納稅人不是要對抗政府，而是期待國家在課稅時，必須合乎正當法律程序，以更透明、更公平、更合乎法治的方式對待人民。