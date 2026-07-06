快訊

世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

房屋「買新賣新」 不能重購退稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，換屋族可善用房地合一稅重購退稅，減輕負擔，不過應留意適用要件，不論「先賣後買」或「先買後賣」都以出售舊自住房地為前提，若為「買新賣新」樣態，也就是將後來才買的新房地出售，將無法適用重購退稅。

重購退稅優惠須符合三大要件，包括出售舊房地與重購新房地的移轉登記時間須在二年內；個人或配偶、未成年子女在出售及重購房屋完成戶籍登記並實際居住；出售及重購房屋不可有出租、供營業等。舉例來說，陳先生在2023年6月取得A屋，2024年12月取得B屋，2025年4月將B屋出售，陳先生認為自己先後於兩屋均設有戶籍並有居住事實，自行列報重購抵稅170萬元。

國稅局發現，陳先生出售標的並非先購入供自住使用之A屋，出售B屋非換屋所需，無法適用重購抵稅。

國稅局 房地合一稅 戶籍

延伸閱讀

小商家買設備 有條件抵稅

匯千萬元給兒遭課百萬贈與稅 爸爸拿出借據卻被抓到這破綻

代房東繳稅 須申報扣繳

在陸已繳稅款 限額扣抵

相關新聞

「影子AI」如影隨形 給企業帶來資安新問題

AI（人工智慧）風行全球，不僅協助人們處理愈來愈多日常事務，也明顯增進工作效率。只不過，過多的AI工具，不僅讓企業愈來愈難管理，也可能引起資安新問題，這也讓「影子AI」議題廣受科技圈關注。

無人艇採購案 可望重啟

國防無人載具，三大造船廠都吃得到。近期，朝野同步提出「國防自主無人載具採購特別條例」版本，市場預期，軍方原先因預算卡關而喊停的上千艘小型自殺無人艇採購案，可望重新啟動外，三家造船廠龍德、中信、台船都可望拿到訂單。

經部預估…AI吃電 夜尖峰供電壓力大

在半導體及ＡＩ發展趨勢下，經濟部預估未來十年全國電力平均成長百分之二點五，其中夜尖峰平均成長率更達百分之二點七。能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因ＡＩ資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉，使夜尖峰用電成長更為明顯，對調度及供電形成壓力。

金融三業大賺 證券業獲利占比首衝兩成

金管會統計，今年前五月銀行、保險以及證券期貨投信等金融三業稅前盈餘七五六九億元，創史上同期新高、年增二點三倍，且已達二○二四年全年兆元獲利的七成。法人指出，隨獲利與資本利得齊增，金融業未來配息空間可望擴大。

房貸轉嚴！銀行挑客戶 預售屋銷售急降

市場資金緊俏，壓力正快速反映在房貸與預售屋市場。台股行情熱絡，資金明顯往股市，銀行可供一般房貸調度的額度緊縮，房貸不再只是「排隊等撥款」，而是進入「銀行挑客戶、設門檻」階段，也讓預售屋銷售率急速下滑。

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

在全球政經環境快速變動、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險與科技創新交錯影響下，高資產族群在財富管理上正面臨前所未有的挑戰。過往以短期交易為導向的投資思維，已逐步轉向以分散配置、流動性控管與長期布局為核心的策略，反映財富管理正走向著重「韌性與延續性」的結構轉變。在此趨勢下，財富管理的內涵亦同步擴展。對高資產家族而言，「傳承規劃」不再只是資產移轉，已成為整體財富管理不可或缺的一環，並與投資決策相互影響。為進一步掌握此一脈絡，本次調查即從「投資」與「財富規劃」兩大面向出發，系統性檢視高資產家族在不確定環境下的資產配置行為，以及家族治理與跨世代延續的關鍵議題。 瑞士隆奧銀行攜手策略聯盟夥伴發布2026年《亞太高資產調研報告》，針對來自澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國及菲律賓等九大市場、逾390位高資產人士進行訪查。報告以「投資決策」與「財富規劃」為兩大分析主軸，從全面性資產配置策略到長期家族傳承，全面檢視高資產家族在高度不確定環境下的因應方式。其中，投資面著重資產配置邏輯、風險分散與市場應變能力；財富規劃面則聚焦家族治理架構、決策機制及跨世代銜接安排。研究顯示，隨著市場波

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。