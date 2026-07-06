房屋「買新賣新」 不能重購退稅

財政部南區國稅局表示，換屋族可善用房地合一稅重購退稅，減輕負擔，不過應留意適用要件，不論「先賣後買」或「先買後賣」都以出售舊自住房地為前提，若為「買新賣新」樣態，也就是將後來才買的新房地出售，將無法適用重購退稅。

重購退稅優惠須符合三大要件，包括出售舊房地與重購新房地的移轉登記時間須在二年內；個人或配偶、未成年子女在出售及重購房屋完成戶籍登記並實際居住；出售及重購房屋不可有出租、供營業等。舉例來說，陳先生在2023年6月取得A屋，2024年12月取得B屋，2025年4月將B屋出售，陳先生認為自己先後於兩屋均設有戶籍並有居住事實，自行列報重購抵稅170萬元。

國稅局發現，陳先生出售標的並非先購入供自住使用之A屋，出售B屋非換屋所需，無法適用重購抵稅。