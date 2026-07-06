富人所得來源三成靠股利 薪資比重降至四成

財政部統計2024年度綜所稅申報案件中，國人主要收入來源以薪資所得為主，占66.1％，其次為股利所得占15.6％；觀察課稅級距，薪資所得占比隨收入增加而下降，所得淨額超過1,000萬元的富人，平均每戶薪資所得約1,194萬元、占比為41.2％，股利所得為972萬元、占比為33.5％。

財政部公布最新綜所稅統計專冊，2024年綜所稅申報戶數約698.2萬戶，綜合所得總額約6.4兆元，所得淨額約3.1兆元，應納稅額合計3,875億元。

其中所得淨額超過498萬元、適用稅率40％的高所得家庭，合計約6.9萬戶，占比約1％，貢獻應納稅額1,677億元，占比達43.3％。

從課稅級距來看，免繳稅的316萬戶中，薪資所得平均21.2萬元、股利所得4.7萬元；稅率5％的246萬戶中，薪資所得為54萬、股利所得約7.3萬元；稅率12％的76萬戶中，每戶薪資所得約為112.5萬、股利所得約21萬元；稅率20％的37萬戶中，每戶薪資所得約為186.5萬、股利所得約42萬元；稅率30％的15萬戶中，每戶薪資所得約為300萬、股利所得約94.8萬元。

在稅率級距40％的高所得族群中，498萬至500萬元，每戶薪資所得約為401萬、股利所得約123萬元；500萬元至1,000萬元，每戶薪資所得約為488萬、股利所得約222.8萬元；1,000萬元以上，每戶薪資所得約為1,194萬元、股利所得約972萬元。學者分析，這群高所得族群，應大多是專業經理人或公司高層，其中可能獲配公司股票，長期累積下來的股利效果。