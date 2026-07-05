立委看基本生活費：增「個別項目扣除額」反映真實生計

財政部所得稅法制度中，基本生活費的計算方式遭學者批評「不食人間煙火」，在野黨立委指出，現行制度難以反映實際生活成本，應考慮調整中位數門檻、增加個別扣除額或提高通用扣除額。民進黨立委則表示，在稅收持續成長，財政部應更積極研議提高民生相關免稅額。

國民黨立委賴士葆指出，財政部可朝兩方向改進，一是增加個別項目扣除額；如不增加，也可提高通用扣除額。所得稅申報一一四年度基本生活費每人廿一點三萬元，台北市基本生活費為廿四萬元，根本不夠，財政部應考慮多採納幾項扣除額，立委提案非常多，財政部卻都不採納。

國民黨立委李彥秀說，股市和經濟成長屢創新高，賴清德總統推出經濟果實全民共享政策，財政部卻為德不卒，一一四年度每人的基本生活費為廿一點三萬元，是根據納稅者權利保護法的公式計算，完全沒有落實減稅承諾。

李彥秀說，現行制度將醫藥費、災害損失、身心障礙、長期照顧等特殊處境支出一併納入比較，導致基本生活費差額被吃掉；這些支出是人民因生病、天災、失能而被迫負擔的成本，與維持基本生活截然不同，硬是綁在一起比較，等於讓弱勢家庭看得到、吃不到。此外，現行公式「中位數百分之六十」的門檻偏低，要適時檢討為何用貧窮線邏輯來界定基本生活費。

民眾黨立委蔡春綢表示，現行制度全國採單一標準，難以反映台北等高房價、高物價地區的真實家庭負擔；人民依法負擔的法定社會保險費，不應與自願投保的一般人身保險費混在同一個扣除上限內，互相擠壓。

民進黨立委郭國文說，未成年人的免稅額應比照七十歲以上的長輩，提高為一點五倍，同時對於勞保、國民年金、健保等，國家政策保險的特別扣除額應排除上限；台灣證交稅每日交易量已經常態性突破一兆，財政部稅收來源大幅增加，在民生的免稅額提高的部分，也應以更開放態度面對。

據統計，朝野立委、國民黨團及民眾黨團日前提出「所得稅法」修正草案共廿八案，內容聚焦三大方向，包括提高子女及受扶養親屬免稅額、調整保險費扣除額，以及增設健康檢查特別扣除額。