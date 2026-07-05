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陳冲：納保法上路10年如虛設 應設「納稅者權利保護署」

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
新世代金融基金會、台北論壇基金會昨天舉辦二○二六納稅者權利保護論壇，行政院前院長陳冲針對納稅人權利保護機制提出兩點建議。 記者張文玠／攝影
新世代金融基金會、台北論壇基金會昨天舉辦二○二六納稅者權利保護論壇，行政院前院長陳冲針對納稅人權利保護機制提出兩點建議。 記者張文玠／攝影

納稅者權利保護法」上路第十年，但迄今仍未設立獨立的納稅者權利保護機構，甚至稅單在大部分情況下也不必敘明稅額計算方式；新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲直言，從立法一開始，法律文字及組織架構已預示了「納稅者權利保護法」將形同虛設，此外，也應設立納稅者權利保護署，才能落實納稅人權利保護。

納稅人收到稅單  常不知計算依據

新世代金融基金會台北論壇基金會昨舉辦二○二六納稅者權利保護論壇，陳冲在主題演講指出，依立法院審查「納稅者權利保護法」會議紀錄，行政機關當時建議，在條文中增列「除符合行政程序法第九十七條所定各款情形，得不記明理由外」等文字，這項修正看似增幾個字，實際卻改變法律效果，因只要符合大量同類行政處分、自動化系統作成行政處分等情形，即可能不必詳細說明理由。

「現在哪一個行政處分不是透過電腦系統完成？」陳冲說，如今大部分課稅作業均由資訊系統處理，在這樣的制度設計下，納稅人收到稅單時，往往只能看到課徵結果，卻無法清楚了解計算依據。

陳冲認為，納稅人被要求繳納數十萬元、甚至上百萬元稅款，行政機關至少應清楚說明計算方式，而不是以法律例外規定免除說明義務，要求行政機關說明課稅理由，本就是對納稅人最基本的程序保障。

保護官制度缺陷：設在稅捐行政下

 

除了課稅理由揭露爭議外，陳冲也將另一個問題指向納稅者保護官制度。目前納稅者保護官設於稅捐機關體系下，未來升遷仍回到稅務行政體系，制度本身就容易陷入兩難，若保護官積極維護納稅者權利，可能影響升遷，若完全配合課稅機關，又難真正扮演納稅者權利守護者角色。

陳冲認為，全台兩千多萬人幾乎都是納稅人，卻沒有一個真正獨立、專責保障納稅者權利的行政機關，這是現行制度最大的問題之一。

針對納稅人權利保護機制改革，陳冲提出建議，一是修正「納稅者權利保護法」第十一條，回復原先要求課稅處分應敘明理由的提案內容，讓納稅人知道政府如何計算稅額；二是設置獨立的納稅人權利保護專責機構，真正站在納稅人立場執行權益保障工作。

近年稅收連續超徵，整體財政收入優於預期。但財政部延續「財政困難、共體時艱」思維，陳冲認為已不合時宜。國家稅收超徵財政充裕，應從共體時艱走向悲天憫人。

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