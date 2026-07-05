納保法十年 改革呼聲起

「納稅者權利保護法」上路第十年，但迄今仍未設立獨立的納稅者權利保護機構，甚至稅單在大部分情況下也不必敘明稅額計算方式，新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲直言，若民眾被要求繳納數十萬元甚至上百萬元稅款，行政機關至少應清楚說明計算方式，而不是以法律例外規定免除說明義務，此外，政府也應設立「納稅者權利保護署」，才能落實納稅人權利保護。

陳冲在主題演講中指出，「納稅者權利保護法」原先條文要求稅捐機關作成課稅處分時，應以書面敘明理由，但增列行政程序法第97條的例外後，只要符合大量同類行政處分、自動化系統作成行政處分等情形，即可能不必詳細說明理由。如今大部分課稅作業均由資訊系統處理，在這樣的制度設計下，納稅人收到稅單時，往往只能看到課徵結果，卻無法清楚了解計算依據。

他以房屋稅為例，不少納稅人對於房屋現值如何計算、折舊如何反映、為何屋齡增加稅額反而提高等問題，都曾提出疑問，但收到的房屋稅單並未充分說明理由，只告知依法計算，使納稅人難以理解課稅邏輯。

除了課稅理由揭露問題外，陳冲也將矛頭指向納稅者保護官制度，他認為，全台兩千多萬人幾乎都是納稅人，卻沒有一個真正獨立、專責保障納稅者權利的行政機關，這是現行制度最大的問題之一。他建議，政府應設置獨立的納稅人權利保護專責機構，使納稅者保護官不再隸屬於稅捐機關體系，真正站在納稅人立場執行權益保障工作。