出席納稅人權益保護論壇 陳冲：財部思維應轉向

經濟成長原本應是全民共享的故事，但在稅制現實裡，卻更像是政府自身的「自動加薪機制」。當企業獲利擴張、股票市值上升、薪資總額增加、消費與資產價格同步墊高，稅收自然隨之攀升，不需要額外修法，也不必提高稅率，國庫就會因為制度的內建設計而持續充實。問題在於，成長紅利究竟落入誰手？

2026-07-05 01:46