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出席納稅人權益保護論壇 陳冲：財部思維應轉向
前行政院長陳冲昨（4）日出席納稅納稅者權利保護論壇時表示，當前財政環境已與過去不同，財政部長期延續「財政困難、共體時艱」的思維模式，恐已不合時宜；反觀稅收多年超徵，國家財政相對充裕，應從「共體時艱」走向「悲天憫人」。
陳冲指出，過去政府財政確實較為困難，當時常以「財政困難、共體時艱」作為政策基調，要求民眾共同承擔，然而，隨著經濟發展與稅收結構改變，近年國家財政狀況已有顯著變化。
近年稅收已連續多年出現超徵現象，反映整體財政收入表現優於預期。陳冲說，不論這樣的結果究竟是預算編列過於保守，或是國家財政體質確實改善，都值得財政部重新檢視其政策基礎與思維模式，轉向更關注人民感受與需求的方向。
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