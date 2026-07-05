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基本生活費計算 學者質疑 有「不食人間煙火」之嫌

經濟日報／ 記者陳儷方／台北報導
財政部將基本生活費制度視為所得稅制度優化的一環，不過，基本生活費的計算方式卻被學者批評為「不食人間煙火」。記者劉學聖／攝影
財政部將基本生活費制度視為所得稅制度優化的一環，不過，基本生活費的計算方式卻被學者批評為「不食人間煙火」。記者劉學聖／攝影

財政部基本生活費制度視為所得稅制度優化的一環，不過，基本生活費的計算方式卻被學者批評為「不食人間煙火」，東吳大學法律系教授陳清秀指出，所得稅申報114年度基本生活費每人21.3萬元，低於台北市最低生活費標準24萬餘元，甚至將災害損失、醫療支出等屬於特殊或偶發性的扣除項目，也納入基本生活費的比較項目，稀釋基本生活費對納稅人的保障意涵。

今年適逢納稅者權利保護法上路第十年，新世代金融基金會、台北論壇基金會昨（4）日舉辦「2026納稅者權利保護論壇」，邀請各界專家，討論納稅者權利保護議題。

陳清秀直言，個人綜所稅的基本生活費制度設計存在兩大問題，一是財政部認定的基本生活費額度太低，「他（財政部）要你勒緊褲子，不要吃飯，先繳稅」；二是把不屬於基本生活的支出，拿來「冒充」成基本生活費內容，例如災害損失扣除額。

基本生活費的計算比較項目包括：免稅額、標準或列舉扣除額、儲蓄投資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額、長期照顧特別扣除額、房屋租金支出特別扣除額。其中，列舉扣除額項目包括保險費、醫藥費、災害損失、自用住宅購屋貸款利息、捐贈等。

多位與會專家認為，災害損失及醫療支出本質上多屬偶發性或特殊性支出，並非維持日常生活必然發生的支出，卻仍被納入同一制度計算架構，導致比較基礎出現混合與失真。

資誠會計師事務所副所長許祺昌建議，災害損失等特殊性扣除則不宜納入基本生活費差額計算。

此外，台灣的醫療費列舉比日本、德國嚴格，他近期研究德國、日本及美國的醫療費扣除制度，其中德國、日本對符合醫療需求的民俗療法支出也可列入醫療費扣除範圍；反觀台灣仍採取較嚴格的認定標準，未充分反映人民生活需求，這也是他認為現行稅制「不食人間煙火」的具體例子。

基本生活費 財政部 所得稅 陳清秀 新世代金融基金會

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