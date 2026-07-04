納保法施行10年 陳冲籲兩改革：修第11條、設納稅者保護署

「納稅者權利保護法」上路第10年，但迄今仍未設立獨立的納稅者權利保護機構，甚至稅單在大部分情況下也不必敘明稅額計算方式，新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲直言，從立法一開始，法律文字及組織架構已預示了「納稅者權利保護法」將形同虛設，他認為至少要修改第11條條文回到原來提案，以及設立納稅者權利保護署，才能落實納稅人權利保護。

新世代金融基金會、台北論壇基金會4日舉辦2026納稅者權利保護論壇，邀請稅法學者、法律事務所、會計師事務所稅務專家，討論納稅者權利保護議題。

陳冲在主題演講中指出，根據立法院審查「納稅者權利保護法」會議記錄，行政機關當時建議，在條文中增列「除符合行政程序法第97條所定各款情形，得不記明理由外」等文字，並獲委員接受。他認為，這項修正看似只是增加幾個字，實際上卻改變了法律效果。

他表示，原先條文要求稅捐機關作成課稅處分時，應以書面敘明理由，但增列行政程序法第97條的例外後，只要符合大量同類行政處分、自動化系統作成行政處分等情形，即可能不必詳細說明理由。

「現在哪一個行政處分不是透過電腦系統完成？」陳冲說，如今大部分課稅作業均由資訊系統處理，在這樣的制度設計下，納稅人收到稅單時，往往只能看到課徵結果，卻無法清楚了解計算依據。

他以房屋稅為例，不少納稅人對於房屋現值如何計算、折舊如何反映、為何屋齡增加稅額反而提高等問題，都曾提出疑問，但收到的房屋稅單並未充分說明理由，只告知依法計算，使納稅人難以理解課稅邏輯。

陳冲認為，納稅人若被要求繳納數十萬元甚至上百萬元稅款，行政機關至少應清楚說明計算方式，而不是以法律例外規定免除說明義務，要求行政機關說明課稅理由，本就是對納稅人最基本的程序保障。

除了課稅理由揭露問題外，陳冲也將矛頭指向納稅者保護官制度，目前納稅者保護官設置於稅捐機關體系之下，未來升遷仍回到稅務行政體系，制度設計本身就容易陷入兩難，若保護官積極維護納稅者權利，可能影響未來升遷，若完全配合課稅機關，又難以真正扮演納稅者權利守護者角色。

陳冲並以動物保護制度作比較，台北市政府設有動物保護處，中央也有專責主管機關-農業部動物保護司，相關人員具有完整的行政組織與升遷體系；相較之下，納稅者保護官缺乏獨立組織支撐，也沒有完整的人力與資源，制度設計存在明顯差異。

他認為，全台2千多萬人幾乎都是納稅人，卻沒有一個真正獨立、專責保障納稅者權利的行政機關，這是現行制度最大的問題之一。

針對納稅人權利保護機制的改革，陳冲提出兩項建議，一是修正「納稅者權利保護法」第11條，回復原先要求課稅處分應敘明理由的提案內容，讓納稅人知道政府如何計算稅額；二是設置獨立的納稅人權利保護專責機構，使納稅者保護官不再隸屬於稅捐機關體系，真正站在納稅人立場執行權益保障工作。