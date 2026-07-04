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專家齊聚「納稅人權益論壇」 聚焦程序改革與權益保障
隨著稅制與資訊技術發展，國家稅務稽徵方式日益複雜，如何兼顧徵稅效率與納稅人權益保障成為重要課題。「2026納稅人權益保護論壇」今天在台大社科院登場，邀集法律、財稅及實務界專家，共同探討稅務程序改革與納稅人權益保障議題。
論壇以「納稅人權益保護」為主軸，針對現行稅務制度與實務運作進行交流，檢視我國稅務稽徵程序中仍有待改善之處。
與會專家指出，隨著現代稅制與資訊科技快速發展，稅務機關的稽徵手段更加多元且具強制性，納稅人在面對稽徵程序時，往往處於資訊與資源相對弱勢的地位。
論壇並探討如何在維持稅務行政效率的同時，強化程序正義及人民基本權利保障，期盼透過制度檢討與實務交流，建立更完善的納稅人權益保護機制。
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