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專家齊聚「納稅人權益論壇」 聚焦程序改革與權益保障

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
新世代金融基金會董事長、行政院前院長上午出席「2026納稅人權益保護論壇」活動。記者張文玠／攝影
新世代金融基金會董事長、行政院前院長上午出席「2026納稅人權益保護論壇」活動。記者張文玠／攝影

隨著稅制與資訊技術發展，國家稅務稽徵方式日益複雜，如何兼顧徵稅效率與納稅人權益保障成為重要課題。「2026納稅人權益保護論壇」今天在台大社科院登場，邀集法律、財稅及實務界專家，共同探討稅務程序改革與納稅人權益保障議題。

論壇以「納稅人權益保護」為主軸，針對現行稅務制度與實務運作進行交流，檢視我國稅務稽徵程序中仍有待改善之處。

與會專家指出，隨著現代稅制與資訊科技快速發展，稅務機關的稽徵手段更加多元且具強制性，納稅人在面對稽徵程序時，往往處於資訊與資源相對弱勢的地位。

論壇並探討如何在維持稅務行政效率的同時，強化程序正義及人民基本權利保障，期盼透過制度檢討與實務交流，建立更完善的納稅人權益保護機制

新世代金融基金會與台北論壇基金會今舉辦納稅人權益保護論壇，邀集法律與財稅專家檢視我國稅務程序。記者張文玠／攝影
新世代金融基金會與台北論壇基金會今舉辦納稅人權益保護論壇，邀集法律與財稅專家檢視我國稅務程序。記者張文玠／攝影

新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲今上午出席「2026納稅人權益保護論壇」活動。記者張文玠／攝影
新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲今上午出席「2026納稅人權益保護論壇」活動。記者張文玠／攝影

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