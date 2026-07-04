爸爸生前送媽媽4千萬元 子女不滿分攤千萬元遺產稅提告敗訴

爸爸過世後，媽媽先代墊1,518萬餘元遺產稅，之後依法從遺產中優先取回。不過，其中一名子女認為，就是因為爸爸生前贈與媽媽大筆存款，才導致全體繼承人須繳納較高的遺產稅，因此媽媽不應再從遺產中優先拿回全部代墊稅款，提告要求返還434萬餘元，高等法院認為，遺產稅屬於遺產管理費用，媽媽依法可先從遺產取償，不構成不當得利，判決子女敗訴。

判決指出，爸爸過世後，媽媽先代全體繼承人繳納遺產稅及行政救濟利息共1,518萬餘元，後續在遺產分割及強制執行程序中，媽媽依判決內容，自遺產中取回代墊的稅款。

不過，提告的子女主張，爸爸生前曾贈與媽媽約4,469萬元存款，加上爸爸重病期間有300多萬元存款遭提領，這些款項都被國稅局列入遺產計算，導致遺產稅增加，因此認為增加的稅負不應由全體繼承人共同承擔，而應由媽媽自行負責，因此要求媽媽返還434萬餘元。

高院審理後指出，依《民法》規定，遺產管理、保存及相關必要支出，包括遺產稅，都屬於遺產管理費用。若有繼承人先行墊付，依法本來就可以優先自遺產中取償，再進行遺產分割，因此媽媽取回自己代墊的遺產稅，具有法律依據，不屬於不當得利。

至於子女主張，爸爸生前贈與媽媽存款，才導致遺產稅增加，因此媽媽應自行負擔相關稅款，高院認為，遺產稅是依遺產及贈與稅法規定，就整體遺產計算課徵，並非因媽媽個人單獨造成，自然不能要求媽媽獨自承擔全部稅負。

另外，子女也主張，爸爸住院期間提領的300多萬元存款，應由媽媽負責。不過，高院指出，這項爭議早已在先前的確定判決中認定，相關款項是依爸爸生前指示提領，用於支付醫療費及稅款。

因此，高院認定，媽媽代墊遺產稅後，再依判決自遺產中優先取回代墊款項，符合法律規定，也沒有構成不當得利，因此駁回子女請求返還434萬餘元的訴訟。