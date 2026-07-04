匯千萬元給兒遭課百萬贈與稅 爸爸拿出借據卻被抓到這破綻

不少父母會把賣房、賣地所得直接匯到子女帳戶，認為只是暫時代管或借款，不過若無法提出充分證據，仍可能被國稅局認定為贈與。就有一名父親將出售土地所得中的1,100萬元匯入兒子帳戶，兒子再用這筆錢買地及支付個人開銷，父親事後主張是借款、不是贈與，但因舉證不足，最終仍被認定贈與成立，不僅補徵贈與稅88萬元，還被裁罰88萬元，合計補稅及罰鍰176萬元。

根據訴願書，父親老馮（化名）於2013年出售高雄一筆土地，實際收到土地價款約1,499萬元，其中出售土地取得的300萬元訂金、500萬元第一期土地款，以及前一筆土地交易因買方違約沒收的300萬元訂金，共計1,100萬元，都陸續匯入兒子小馮的帳戶。

國稅局查核發現，小馮取得這筆款項後，不僅用來購買另一筆土地，也支付地價稅、匯款給他人及提領現金等，認為這筆錢已由小馮自由支配及使用，財產所有權已實際移轉，因此依法認定屬於贈與。

借貸代管舉證不足 事後返還難翻案

不過，老馮不服，主張其中的800萬元其實是借給兒子購地的資金，雙方約定五年內償還，並提出借據證明，兒子之後也已歸還160萬元；至於另外300萬元，是因前一筆土地交易發生糾紛，買方提起訴訟並聲請假扣押，因此才暫時放在兒子帳戶保管，並非贈與，待官司結束後，小馮也已將扣除訴訟費用後的250萬元匯還給他。

不過，財政部認為，老馮提出的借據是在2014年1月2日才簽立，但800萬元早在2013年12月底就已匯入小馮帳戶，也就是先交付款項、事後才補寫借據，與一般借貸交易習慣不符，因此難以採信。此外，財政部指出，小馮及其配偶當時本身已有存款利息收入，也有養殖事業收入等固定資金來源。

老馮雖主張兒子經營養殖業獲利不高，仍有借款需求，但未提出營運收支、成本或相關帳冊等資料佐證，因此不足以證明雙方確實存在借貸關係。至於兒子事後陸續匯回250萬元，財政部認為，相關款項都是在國稅局開始查核之後才返還，屬於事後補救行為，並不足以推翻原本已成立的贈與事實。

主張非贈與須提出完整證明

財政部表示，只要納稅人將自己的財產移轉到他人帳戶，且對方已實際受領、使用及處分，稅捐機關即可先認定具有贈與的客觀事實。若納稅人主張雙方是借款、代管、清償債務或其他法律關係，而非贈與，就必須提出完整且足以證明的資料，否則仍可能依法課徵贈與稅。

老馮另辯稱，如果自己真的想贈與兒子，大可先買下土地，再把土地贈與給兒子，按公告現值計算贈與稅反而更低，沒有必要直接匯現金承擔更高稅負。不過，財政部認為，課稅仍應以實際資金流向及使用情形為準，不能因當事人主張還有其他較省稅的方式，就否定本案已成立的贈與事實。

因此，財政部維持原處分，認定老馮於2013年間贈與兒子1,100萬元，已超過當年度220萬元免稅額，依法補徵贈與稅88萬元，並因未依規定申報，再裁罰88萬元，合計須負擔176萬元，訴願駁回。