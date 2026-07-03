5縣市房屋稅稅基2凍3升 明年繳稅適用

財政部積極敦促地方政府調整房屋稅稅基，今年有5縣市須重行評定，其中，台北市、苗栗縣確定凍漲房屋標準單價，新北市調升5%、台中市調升15%、高雄市調升5%，整體呈現「2凍3升」，並將於今年7月起實施，意即適用明年期開徵房屋稅。

各縣市政府的不動產評價委員會，每3年會依照房屋標準單價、地段率及折舊率3項標準評定「房屋標準價格」，作為房屋稅稅基，並可依此計算要繳多少房屋稅的「房屋評定現值」。通常使用坪數越大、建造材料越好、屋齡越新、位於繁榮地段的房屋，房屋評定現值越高。

台北市不動產評價委員會年初公告，適用明年期開徵房屋稅的房屋構造標準單價、房屋折舊率及耐用年數表均不調整，另經實際調查各區商業發展、交通便捷等情況，決議調整60條路段地段率。

新北市不動產評價委員會今年4月決議，110年至113年營造工程物價指數成長幅度達11.4%，為避免造成納稅義務人房屋稅負擔過重，就鋼骨造等7類構造房屋，依營造工程物價指數成長幅度約5成計算，房屋標準單價調升5%；地段率共調整133條街路，其中調升132條、調降1條，影響戶數約9.56萬戶，稅額增加約新台幣1億2366萬元。

台中市不動產評價委員會今年6月決議，為反映建築成本上漲，房屋標準單價適度調高15%，僅適用於115年7月1日起新建、增建、改建的房屋，若是115年6月30日以前的既有房屋、在115年7月1日以後增建者，其增建面積適用調高後的標準單價；地段率方面則不調整。

高雄市不動產評價委員會也在今年6月完成審議，根據公告的一般房屋標準單價表，約較112年公告調升5%，地段率共調整194條街路，其中調升183條、調降11條，房屋折舊標準及耐用年數表則未調整。