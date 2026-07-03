迎接財富移轉時代 磊山保經建議掌握「人、事、財」三關鍵

全球正迎來史上最大規模的財富移轉浪潮。瑞銀（UBS）《全球財富報告》指出，未來20至25年內，全球約有83兆美元的資產將陸續移轉，台灣也正式宣告進入「大繼承時代」。根據財政部統計處《財政統計年報》之「遺產稅稅源」資料顯示，台灣核定案件的遺產總額逼近新台幣1.4兆元大關，另依內政部建物移轉統計，以繼承方式取得建築物的戶數，已占當季住宅移轉總數逾三成，相當於每3戶住宅移轉中，就有近1戶與繼承相關。

磊山保經觀察，隨著戰後嬰兒潮世代逐漸邁入高齡，包含房產、股票、企業股權及各式金融資產，正加速進入世代交接階段，這波浪潮不只是財富管理議題，更是無數家庭必須共同面對的財務課題，真正理想的傳承，不只是資產所有權的移轉，更是能協助家人在面對人生風險時，少一點倉促與衝突，多一點從容與選擇。

磊山保經專家團隊負責人吳清和表示：「近年不論是大型企業家族的股權爭端、名人的遺產風波，亦或是民間常見的房產分配僵局，都讓社會大眾深刻意識到，財富移轉不只是資產的交接，更是一場家族溝通、制度安排與智慧的考驗。」許多長輩習慣將房地產或股票直接留給下一代，認為其具備抗通膨與保值性。然而吳清和提醒，不同類型的資產在繼承時，往往潛藏著流動性、稅務負擔及分割困難等三大痛點：

首先是房地產的變現與分割困境，房產雖具高價值，卻缺乏實質分割的便利性。若由多位子女共同持有，未來不論在居住權、出售意願、修繕成本分攤、甚至貸款抵押與持有稅負上，極易產生意見分歧，若繼承人急需現金繳納稅款，亦可能面臨被迫折價變現的損失。

其次是股票的市場波動與課稅時間落差，若不幸於股市相對高點發生繼承事實，國稅局將以「核定基準日」的高昂市價計課遺產稅，即便後續申報或處分資產時股市已回落，繼承人仍須依原高額核定價值承擔稅負，常導致實際可運用財富變相縮水，加劇承接壓力。

因此，吳清和建議，現代傳承規劃應從過去傳統的「預留稅源」，進一步升級為「預留現金」以賦予子女更充裕的「財富選擇權」，現金的配置不單是為了完稅，更是為了讓下一代在承接房地產等不易平均分配的資產時，無論是承擔既有貸款，或保留家族核心資產，都能擁有更高的財務彈性。當下一代能以從容與安定的心迎接未來，傳承便真正實踐了守護家庭和樂的初衷。

吳清和強調，傳承規劃的起手式，從來不是盲目挑選金融工具，而是先釐清家庭真正想守護的價值核心，進而依據家庭關係、資產結構與未來期待，量身打造合適的配置結構。在啟動規劃前，建議從「人、事、財」三大面向進行全盤審視：

在「人」方面，若缺乏對家族關係的深刻理解，往往容易陷入「流於金錢分配，卻激化情感衝突」的盲點。盤點範圍應包含家庭成員結構、彼此間的心態默契，乃至下一代是否具備海外稅務身份（如美國綠卡、新加坡或歐美公民等），這些都對跨境稅務的衝擊力道與傳承順暢度有著關鍵影響。

在「事」方面，長輩對於資產規劃的實質期許為何？是擔憂稅負過重、期盼特定子女接掌家族企業，還是首要保障傳承後自身的老年生活品質？這些核心在乎點，直接決定了整套架構的規劃方向。

在「財」方面，需將資產種類與法律性質的全盤盤點，包含房地產、海內外存款、股票、基金、保單、黃金或海外資產等，並進一步精算各項資產在傳承時可能衍生的稅務成本、流動性缺口與變現通融性。

唯有綜觀「人、事、財」的全貌，才能為下一代準備最從容的現金水位，確保財富穩健延續，並找出最適合家族的多元規劃方案。

「傳承的本質不是把財產分出去，而是為家人留下未來的選擇權。」吳清和指出，在長輩意識清晰、家族關係和諧時提早啟動對話，能預先化解高達八成以上的繼承爭議，特別針對資產結構豐厚且多元的家族，傳承規劃往往跨越法律、稅務、地政與保險等多重學門，磊山保經對此建立了專業的「專家團隊整合服務」，結盟了頂尖的律師、會計師、地政士與保險規劃師，提供跨領域、一站式的專業陪伴，從初期的資產盤點、風險辨識到後續的法律與信託架構落地，協助客戶逐層釐清問題，確保長輩的心意能被精準執行、受家族尊重，並更穩健地延續給下一代。

面對大繼承時代的到來，磊山保經呼籲，民眾應及早進行相關保險及資產、稅務等規劃，為自己及後代子孫，打造更具韌性的傳承基礎。