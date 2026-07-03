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年賺千萬富人 七戶免繳稅…高所得族群運用列舉醫藥費、捐贈政府節稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部近日公布2024年綜所稅初步統計專冊，698萬申報戶中，約有316萬戶、約45％所得淨額為零，免繳綜所稅。聯合報系資料照
財政部近日公布2024年綜所稅初步統計專冊，698萬申報戶中，約有316萬戶、約45％所得淨額為零，免繳綜所稅。聯合報系資料照

財政部近日公布2024年綜所稅初步統計專冊，698萬申報戶中，約有316萬戶、約45％所得淨額為零，免繳綜所稅。其中有634戶綜合所得超過200萬元，在扣除免稅額及扣除額後免繳稅，包含28戶全年所得逾500萬元、七戶所得1,000萬元以上。

年賺千萬的富人節稅有道，一毛綜所稅都不用繳，引發關注。財政部官員解釋，近年綜所稅各項免稅額與扣除額不斷提高，加上高所得族群多採列舉扣除額節稅，例如醫藥及生育費沒有扣抵上限，捐贈給政府機關也可全額列舉，運用各種扣除額，讓所得淨額降至零。不過財政部近年確實有關注到相關現象，若發現有異常列報情形，也會交叉比對相關資料，以落實租稅公平。

近年高所得免繳稅戶數
近年高所得免繳稅戶數

財政部公布最新綜所稅申報統計專冊，2024年698萬綜所稅申報戶中，約45.3％免繳稅，另有約246萬戶、占比約35.3％適用5％稅率，76萬戶稅率為12％、占比為10.9％，合計九成納稅戶數稅率在12％以下。

免繳綜所稅的316萬戶中，多數所得總額集中在200萬元以下，但亦有不少高所得族群「節稅有道」。包括有554戶綜合所得總額在200萬至300萬元間、41戶在300萬至400萬元、11戶在400萬至500萬元、14戶在500萬至700萬元、七戶在700萬至1,000萬元、三戶1,000萬至2,000萬元，甚至2,000萬元以上也有四戶。

觀察統計數據，若以綜所稅總所得20分位申報統計來看，第一分位（最低的5％），不含股利及盈餘分開計稅之股利所得的總所得平均數為4.2萬元，第20分位（最高的5％），總所得平均數則為561.3萬元，相差132倍。

免稅額 綜所稅 免稅

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