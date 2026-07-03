在陸已繳稅款 限額扣抵

營利事業取得中國大陸來源所得，已在當地繳納的所得稅雖可在台扣抵，但財政部台北國稅局提醒，稅法設有可扣抵上限，若誤算可扣抵金額，仍可能遭補稅。

台北國稅局表示，可扣抵金額不得超過因加計大陸來源所得，而依台灣適用稅率所增加的應納稅額。

舉例來說，小美公司2024年度申報營所稅時，全年課稅所得額為1億元，其中包含提供技術支援取得的大陸服務收入3,000萬元，並已在當地繳納所得稅300萬元。不過，這項服務另有技術人員薪資等成本費用2,000萬元，因此真正的大陸來源所得僅1,000萬元。

依規定計算後，小美公司因加計大陸來源所得所增加的台灣應納所得稅為200萬元，因此在中國大陸已繳納的300萬元所得稅中，僅有200萬元可扣抵。由於小美公司誤將300萬元全數抵減應納所得稅，最後遭國稅局核定補稅100萬元。