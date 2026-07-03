代房東繳稅 須申報扣繳

執行業務者承租房屋供執業使用，若約定由業者（房客）代房東負擔房屋稅、地價稅、扣繳稅款、二代健保、房屋火險地震險及修繕費等費用時，代為繳納各項稅捐及費用視同支付租金，應併入租金給付總額，依規定扣繳稅款並辦理扣繳憑單。

財政部高雄國稅局指出，租賃雙方若約定由房客代房東繳稅，或代房東支付維修、擴建費用等，房客因履行約定條件而支付代價，等同於支付房租。

例如，林先生（化名）2024年向黃小姐（化名）承租一樓店面作為地政士事務所使用，雙方租約除約定月租金1.5萬元，也約定店面的房屋稅、地價稅及房屋火險費共計1.8萬元，也由事務所負擔。

林先生將代墊費用列報於租金支出科目，但事務所僅就該年度給付租金總額18萬元申報扣繳憑單，代支付各項稅捐及費用1.8萬元漏未併入租金給付總額填報扣繳憑單，造成申報錯誤而遭受處罰。