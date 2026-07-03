小商家買設備 有條件抵稅

財政部高雄國稅局表示，小規模營業人新購買供營業設備時，如無營業稅法中不得扣抵情形，且確實取得統一發票，並依期限向主管稽徵機關申報當期進項憑證時，可以進項稅額10％扣減查定稅額。

若小商家出售營業用的固定資產，依財政部規定，可免徵營業稅，原先已扣減的進項稅額也無須補稅。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，符合依規定計算稅額的營業人，在銷售非經常買進、賣出而持有的固定資產，免徵營業稅；同時也規定小規模營業人（查定計算營業稅額之營業人），在購買營業上使用的貨物或勞務，取得載有營業稅額之憑證，並依規定申報者，應按其進項稅額10％，在查定稅額內扣減。

舉例來說，某家麵包店為國稅局核定、按季課徵的小規模營業人，查定每月銷售額16萬元，依照1％稅率計算，每月稅額1,600元。

麵包店去年11月時購買節能烘焙設備，取得載有銷售額4萬元的統一發票，進項稅額2,000元，並於今年1月5日前向主管稽徵機關提出申報。經審查符合規定，可以進項稅額10％，也就是200元，在當期營業稅查定稅額內扣減。

因此，麵包店去年第4季營業稅原本為4,800元，扣減進項稅額後，實際應納稅額4,600元。後續麵包店在今年2月汰舊換新營業資產，以3萬元出售舊設備時，可免徵營業稅。

國稅局解釋，小商家因出售營業用固定資產，可免徵營業稅且已扣減之進項稅額亦無須補稅；另新購買供營業上使用之設備，如無營業稅法中不得扣抵的情形，且取得載有其名稱、統一編號及營業稅額之憑證應分別於1月、4月、7月及10月之5日前，向國稅局申報，並以當期各月進項憑證為限，可以進項稅額10％扣減查定稅額。