稅務訴訟立法 破除萬年稅單

立法院司法法制委員會昨（2）日逐條審查《稅務行政事件審理法》草案，不過因朝野無共識，擇期再審。司法院提案指出，稅審法是為建構更專業的稅務行政訴訟制度，破除萬年稅單，並設置稅務審查官。

司法院提案說明，現行稅務行政事件於《納稅者權利保護法》施行後，由行政法院的稅務專業法庭適用《行政訴訟法》審理，未來則將透過專法立法，進行制度性變革。

稅審法草案計33條，包含七項重點。首先是破除「萬年稅單」，過往實務常為避免課稅處分罹於核課期間，影響稅捐公平，多僅判決撤銷至復查決定，而不及於原課稅處分，致生所謂「萬年稅單」問題。為貫徹原處分主義，明定以課稅處分作為撤銷訴訟的程序標的。

其次是落實總額主義，儘可能達成紛爭一次解決，明定有關配套，包括原告得擴張訴之聲明，被告得為理由追捕；稅捐稽徵機關於行政爭訟程序中，另行作成新處分取代或變更課稅處分時，無須經復查及訴願程序，即取代原處分成為爭訟標的等。

第三，強化行政法院審理權限，徹底解決稅務爭議。賦予行政法院得依法推計稅額、自為免罰或裁罰決定等權限。

第四，設置稅務審查官，協助行政法院依法就課稅基礎數額為推計，並可基於專業知識對當事人、證人或鑑定人為說明或發問。

第五，優化暫時權利保護制度，衡平租稅保全與人民救濟實效；第六，加強當事人協力義務，與行政法院共負釐清事實之責任；第七，擴大強制律師代理範圍，保障當事人權利及促進訴訟。

不過，國民黨立委吳宗憲提醒，條文隱藏了對民眾極度不公平的「兩大懲罰」。痛點一，「都請律師了，不親自出庭最高罰3萬，還能連續罰」。痛點二，「從對手陣營找裁判」，草案規劃設置「稅務審查官」來協助法官，但稅審官卻是從「國稅局」借調，若民眾去告國稅局課稅不公，恐有所不妥。

他認為，稅務訴訟改革方向是對的，但不能壓縮納稅人的訴訟權，建議刪除強制到場的罰鍰與連續罰，且稅審官必須考評獨立。