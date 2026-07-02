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貧富差距133倍 7戶千萬所得大戶節稅有道還能免繳稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部公布最新綜所稅統計專冊，2024年度698萬戶的綜所稅申報戶中，約有316萬戶免繳稅，其中有634戶綜合所得超過200萬元，但扣除免稅額及扣除額後，免繳稅，包含28戶綜合所得超過500萬元、7戶綜合所得1,000萬元以上。

同時，也發現貧富差距持續拉大，將總申報戶數分作20個級距來看，最低級距平均每戶申報綜稅總所得為4.2萬元，最高級距申報561.3萬元，相差133倍。

據統計，2024年綜所稅申報戶共698萬戶，約有316萬戶適用零稅率、占45.2％，雖然多數都是所得總額集中在200萬元以下，但也發現不少高收入的族群「節稅有道」。包括有554戶綜稅總額在200萬至300萬元之間、41戶在300萬至400萬元、11戶在400萬至500萬元、14戶在500萬至700萬元、7戶在700萬至1,000萬元、3戶1,000萬至2,000萬元，甚至2,000萬元以上也有4戶。

財政部官員解釋，近年來綜所稅各項免稅額與扣除額不斷提高，加上這些高所得者多利用沒有金額限制的列舉扣除額來合法節稅，例如醫藥及生育費沒有扣抵上限，或是捐贈給政府機關也可以完全抵稅，且無金額上限，「將各種扣除額完整利用」，在加減之下讓所得淨額為零，才會符合免繳稅。

貧富差距 綜所稅 免稅額

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