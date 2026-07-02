快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

2024最富里出爐 新竹市關新里最富、均富雙榜首

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部公布最新綜所稅統計專冊，2024年全國最富里前5名大洗牌，竹科新貴聚集地的新竹市東區關新里重回冠軍寶座，且關新里綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元拿下全台最富、均富雙榜首。

財政部公布「113年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」。據統計，綜所稅申報戶約698萬戶。從縣市來看，綜合所得總額平均數以新竹市152.3萬元續居全台之首、新竹縣以137.1萬元排名第二、台北市則以133.6萬元為第三。

全台2024年的最富里排名，仍集中在北台灣，且前五名有三名集中在新竹縣市。在近年AI等新興科技產業的帶動下，科技新貴薪資水漲船高，竹科工程師聚集地竹市東區關新里以綜合所得總額平均數459.2萬元拿下第一，遙遙領先第二名逾百萬；第二名則是台北市士林區永福里平均數為354.8萬元。

去年的「最富里」台北市松山區中華里也從平均數526.6萬元減至354.8萬元排名為第三；新竹縣竹北市東平里以平均數343.6萬元排名第四；第5名是新竹市東區龍山里平均數342萬元。

據統計，扣除掉前五名之外，2024年度全台灣還有三個村里綜合所得總額平均數超過300萬元，也全數落在新竹縣市，分別是新竹縣竹北市中興里平均332萬元、新竹縣竹北市鹿場里平均325.1萬元，與新竹縣竹北市隘口里平均322.8萬元。

富里 新竹 綜所稅

延伸閱讀

新竹市關新里重登全台最富里 綜合所得平均459萬元

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 祥碩超車台積電

欠稅大戶公告 又是熟面孔

證交所公布去年基層員工均薪 加薪最多不是半導體！這產業調升2成奪冠

相關新聞

蔡鎮宇一拳打出金融圈大風暴！9億賠償創投信紀錄、影響5萬受益人 國泰金的下一步？

國泰投信董事兼職爭議持續延燒，讓國泰投信陷入成立以來罕見的治理風暴，也引發市場重新檢視金融機構董事兼職、利害關係人交易與治理制度，是否仍有監理漏洞。

國巨股價漲破千元 華新科、禾伸堂近3個月翻倍噴…被動元件漲價潮 誰真正抓住成長商機？

今年以來，被動元件類股漲勢驚人，市場盛傳各類型元件漲價不斷。然而，在AI需求驅動的成長背後，各類元件卻有不同供需狀況，驅動著台廠各自成長發展。

股市不好資金回房市？顏炳立給7個字！斷言下半年「希拉蕊」

股市近來劇烈波動，不少人業者期待股市下跌，資金回流房市，戴德梁行總經理顏炳立2日表示，期待股市資金回流房市，只有七個字，就是「天真活潑又可愛」。

人孔蓋降埋影響停電搶修速度 台電：這5大區域最好不要 一地點藏危機

配合地方政府推動路平專案，台電目前已有30萬個人孔、手孔蓋埋入地下，雖然美化市容，但也對後續線路維護與搶修造成影響，台電盤點不適合降埋人孔手孔蓋的5大地點，向地方政府爭取不降埋，包括電力設備引接第一孔、電纜接頭處、變電所周邊200公尺、交通要道，以及加油站，其中加油站更是涉及安全問題。

川普再提台積電在美擴產一倍 美晶片市占率提升至50%…經長回應了

美國總統川普周三再次表示，台積電（2330）正在把亞利桑那州興建中的晶片廠規模擴大一倍，將有助於美國在其任期結束前，把晶片市場市占率提高至50%。對此，經濟部長龔明鑫2日表示，台積電在台灣規畫及興建的廠，包括CoWoS在內，要設16座廠，台積電在台灣產能仍是世界第一。

高雄五大低總價熱區出爐 這區單價只要一字頭

預算不到千萬元，高雄能買什麼房？台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比超一半，達57%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。