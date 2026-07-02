2024最富里出爐 新竹市關新里最富、均富雙榜首

財政部公布最新綜所稅統計專冊，2024年全國最富里前5名大洗牌，竹科新貴聚集地的新竹市東區關新里重回冠軍寶座，且關新里綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元拿下全台最富、均富雙榜首。

財政部公布「113年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」。據統計，綜所稅申報戶約698萬戶。從縣市來看，綜合所得總額平均數以新竹市152.3萬元續居全台之首、新竹縣以137.1萬元排名第二、台北市則以133.6萬元為第三。

全台2024年的最富里排名，仍集中在北台灣，且前五名有三名集中在新竹縣市。在近年AI等新興科技產業的帶動下，科技新貴薪資水漲船高，竹科工程師聚集地竹市東區關新里以綜合所得總額平均數459.2萬元拿下第一，遙遙領先第二名逾百萬；第二名則是台北市士林區永福里平均數為354.8萬元。

去年的「最富里」台北市松山區中華里也從平均數526.6萬元減至354.8萬元排名為第三；新竹縣竹北市東平里以平均數343.6萬元排名第四；第5名是新竹市東區龍山里平均數342萬元。

據統計，扣除掉前五名之外，2024年度全台灣還有三個村里綜合所得總額平均數超過300萬元，也全數落在新竹縣市，分別是新竹縣竹北市中興里平均332萬元、新竹縣竹北市鹿場里平均325.1萬元，與新竹縣竹北市隘口里平均322.8萬元。