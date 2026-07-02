新竹市關新里重登全台最富里 綜合所得平均459萬元

竹科效應持續發威，財政部發布最新綜所稅統計專冊，113年度全國最富里前5名洗牌，新竹市東區關新里以綜合所得總額平均數459.2萬元重回冠軍寶座，中位數也以343.4萬元居首，堪稱全台最富有且均富的里。

財政部「113年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」出爐，據統計，綜所稅申報戶約698萬多戶，綜合所得總額平均數以新竹市152.3萬元續居全台之首，新竹縣以137.1萬元排名第2，台北市133.6萬元排名第3；台北市以外的其餘5個直轄市則落在89.9萬至80.4萬元之間。

113年度全台前5名最富里方面，依然全數落在北台灣，不過排名洗牌。在高科技產業驅動下，堪稱竹科新貴匯聚地的新竹市東區關新里重回冠軍寶座，以綜合所得總額平均數459.2萬元居首，其他村里望塵莫及，中位數也有343.4萬元，呈現均富。

台北市士林區永福里以平均數354.8萬元前進至第2名，不過中位數只有73.2萬元；112年度拿下榜首的台北市松山區中華里，以平均數348.9萬元退居第3名，中位數99.3萬元，不均富的情況明顯。

第4名是新竹縣竹北市東平里平均數343.6萬元，中位數235.9萬元；第5名是新竹市東區龍山里平均數342萬元，中位數248.9萬元。

根據統計，113年度全台灣共有8個村里綜合所得總額平均數超過300萬元，除了入榜的前5名外，還有新竹縣竹北市中興里平均數332萬元、新竹縣竹北市鹿場里平均數325.1萬元，以及新竹縣竹北市隘口里平均數322.8萬元。

值得注意的是，在台南科學園區加持下，台南市善化區蓮潭里綜合所得總額中位數高達178.1萬元，續居六都之冠，不過平均數僅227.6萬元。

若觀察各縣市申報的薪資所得每戶平均金額，新竹市以115.4萬元居冠，新竹縣106.1萬元追趕在後，台北市則以85.2萬元排在第3名；台北市以外的其餘5個直轄市則落在55.7萬至64.1萬元之間。

若以股利所得來說，台北市平均每戶金額約38.5萬元、冠居全台，新竹市22.8萬元居次，台中市以15.1萬元排名第3，而其餘19縣市均低於全國平均的15萬元。

財政部強調，此稽徵統計資料為課稅資料，未包括納稅義務人取自於「政府移轉支出」（例如政府補助款）的所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距的依據，相關家戶所得資料應以行政院主計總處發布的資料為準。