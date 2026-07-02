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房屋重建 地價優稅不中斷
不少民眾擔心，原本已適用自用住宅用地優惠稅率的土地，若因房屋拆除重建，是否會喪失地價稅優惠？台中市稅務局表示，只要符合相關規定，房屋改建期間仍可繼續適用千分之2的自住用地優惠稅率，不會因施工而中斷。
稅務局說明，民眾若想在房屋拆除重建期間持續享有優惠稅率，首先須符合資格銜接條件，也就是拆除改建前，土地原本就已核准按自住用地稅率課徵地價稅。
此外土地用途也不能改變。換言之，土地仍須符合自住用地規定，才能在新建房屋取得使用執照前，持續適用地價稅優惠稅率。
稅務局提醒，待新建房屋完工並取得使用執照後，民眾仍須重新提出申請，才能讓優惠稅率順利延續。
依規定，民眾應於當年度地價稅開徵40日前完成申請，今年期限9月22日，經稅捐機關核准後，當年度即可適用自住用地優惠稅率。
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