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贈品加收運費 須開立發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，若營業人辦理抽獎，贈送符合規定的贈品，經設帳記載後可免開統一發票，但另外向中獎者收取的運費，屬於銷售額，仍須依法開立統一發票。

中區國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人將自行產製、進口或購買的貨物無償贈送他人，原則上視同銷售，應開立統一發票。不過為簡化作業，若屬本業或附屬業務使用贈送樣品、銷貨附贈物品或商品餽贈，且印有「贈品不得銷售」等具廣告性質字樣，只要依規定設帳記載，即可免開立統一發票。

若營業人贈送商品時，另外向消費者收取運費，不能因為贈品免開發票，忽略運費應開立發票。國稅局指出，依規定，營業人在貨物或勞務價額之外收取的一切費用，都屬於銷售額範圍。

例如，甲公司為回饋客戶辦線上抽獎活動，小花（化名）中獎後須支付150元運費，由於贈品屬供本業及附屬業務使用，且依規定設帳記載，贈品本身可免開發票，但150元運費須開發票。

統一發票 國稅局 營業稅

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