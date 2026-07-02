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傳產布局海外 補助範圍擴大

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部國際貿易署昨（1）日宣布，為協助傳產布局海外通路，經濟部提高布建海外通路經費至6億元，除設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，並新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項，至今年10月30日截止受理申請。

貿易署公布2026年「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合上限可補助2,000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

惟要注意，貿易署補助企業布建海外通路，排除高風險國家，包括：北韓、伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、俄羅斯、白俄羅斯及中國大陸（含港澳）外，其餘國家均屬補助範圍。

貿易署長劉威廉表示，美國關稅政策下，國內半導體、EMS移到美國投資，很多中小企業供應鏈無法前去；另一方面，國內傳產去年遭受美國對等關稅衝擊，也必須積極拓展市場，經濟部擬補助業者去設展示中心、發貨倉庫等，進而「貼近市場」。

他指出，2025年該計畫申請件數549家。核定案件149件，中小企業占75%。運用該計畫業別，26%為機械設備、23.3%民生製造、16%金屬製造。因廠商有布建通路需求，貿易局已將1億元預算提高至6億元，預計今年申請量將會大量增加。

今年除了設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項。劉威廉說，台灣產品不是賣出去就好或只有cost down，希望提供售後服務，提升服務效能，因此增加維修服務項目。

經濟部 中小企業

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