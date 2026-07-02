欠稅大戶公告 又是熟面孔

財政部昨（1）日公布最新「欠稅大戶」，全國共公告826件，合計欠稅780.8億元，較去年公告案件減少47億元，主因部分欠稅追稅期屆滿，部分則已順利徵起。個人欠稅金額前十名仍是熟面孔，包括已故股市聞人黃任中家族、高雄黃承志家族等。

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。

據統計，今年全國公告件數計826件，金額約780.8億元，與去年公告資料相較，件數減少42件、金額減少47.4億元。

個人欠稅最大戶，為已蟬聯17年欠稅大戶榜首的已故股市聞人黃任中，積欠綜所稅金額達19.7億元；第二名為高雄黃承志家族等三人、積欠綜所稅與遺產稅共15.3億元；黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.8億元，為第三名；台南魏氏家族等13人以積欠遺產稅與贈與稅約8.2億元排名第四；第五名則為欠贈與稅約7.9億元的淡水農民李秀隆。

營利事業方面，全國欠稅最大戶榜首仍為知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店，積欠營所稅與營業稅高達約11.7億元，其他依序為同樣積欠營所稅與營業稅的紅頂酒家欠稅約11.0億元、博達科技10.9億元、遠向建設9.7億元、金鼎大舞廳8.9億元。

而環亞大飯店則是因為地方稅的已逾追稅期，導致欠稅金額減少，下滑至第十名，目前欠稅金額剩下國稅部分，積欠營所稅與營業稅5.7億元、地方稅則積欠房屋稅與地價稅1.3億元，合計7.1億。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為五年徵收期與最長十年執行期加總共15年；2007年3月5日前的陳年舊案，以黃任中為例，他的欠稅執行期間至2032年3月4日。

據了解，這些重大欠稅案件都已移送強制執行，財政部也積極掌握欠稅人所得、存款、財產等資料，透過管控積極追回欠稅款。