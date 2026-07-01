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稅務表揚大會登場 財長勉精進稅務數位服務

中央社／ 台北1日電
財政部今天舉辦稅務節慶祝表揚大會，部長莊翠雲表示，將持續精進稅務數位服務，打造更便利、友善的納稅環境。聯合報系資料照
財政部今天舉辦稅務節慶祝表揚大會，部長莊翠雲表示，將持續精進稅務數位服務，打造更便利、友善的納稅環境。聯合報系資料照

財政部今天舉辦稅務節慶祝表揚大會，部長莊翠雲表示，將持續精進稅務數位服務，打造更便利、友善的納稅環境；同時還有一群默默奉獻的海關無名英雄，超過9成毒品是在無密報情況下自行查獲，績效亮眼。

莊翠雲今天上午出席財政部115年稅務節慶祝暨表揚大會，她致詞時表示，財政部持續優化稅務環境並精進稅務服務，讓科技創新、減稅照顧民生雙軌並行，支撐國家整體經濟發展。

她舉例，在所得稅方面，大幅優化幼兒學前扣除額、房屋租金特別扣除額，以及長照特別扣除額，並且配合物價指數有感調高免稅額。

莊翠雲說，財政部不斷優化網路及手機報稅服務，今年所得稅申報有超過638萬件採用網路申報，占比突破9成，其中手機報稅達289萬件，占網路申報案件45%，可以看出民眾高度信任並肯定智慧便捷申報機制。

莊翠雲細數，今年也修正娛樂稅法，刪除藝文活動、競技比賽等課稅架構，促進地方觀光發展，並且修正使用牌照稅法，以照顧弱勢者「行」的需要。財政部將持續精進稅務數位服務，打造更便利、友善的納稅環境。

莊翠雲也說，還有一群默默奉獻的海關無名英雄們，他們不分晝夜、全年無休地查緝槍彈、毒品以及不法貨物，其中有超過9成毒品是在無密報情況下，由海關精準自行查獲，績效非常亮眼。

莊翠雲補充，海關也全力執行阻絕違規轉運及防堵非洲豬瘟入侵，獲得各界肯定。今年積極推動數位海關轉型，再造智慧通關系統，提升第一線員工的執行效率，結合人工智慧技術精進科技查緝，讓查緝更精準，為民眾帶來更安全、智慧、便捷的通關服務。

此外，莊翠雲亦頒發獎章給服務年資約7年的績優緝毒犬Webb，以及其領犬員吳志洋，相當吸睛。吳志洋透露，Webb去年曾於機場查獲一批毛重約15公斤的大麻，近年表現優異，因此獲頒績優緝毒犬。

財政部 莊翠雲 所得稅

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