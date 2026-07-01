快訊

幼照法爭議／私幼補助1.5萬掀震盪 準公共恐集體跳船？

世足賽／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅大戶共欠逾780億元 黃任中家族欠32億居首

中央社／ 台北1日電

財政部今天公布最新欠稅大戶名單，全數都是舊面孔。根據財政部資料，個人戶方面，已故股市聞人黃任中家族欠稅超過新台幣32億元，續居欠稅大戶首位。

為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依法於每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規定公告重大欠稅案件，今年度全國公告件數計826件，金額約780.83億元，與去年公告資料相較，件數減少42件、金額減少47.4億元。

攤開今年欠稅大戶名單，個人戶前3大並未更動。黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額逾19億7483萬元續居首；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15億3275萬元；第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12億8555萬元。

這次公布的個人欠稅戶中，全國前20大重大欠稅名單並無首度進榜者，不過總排名稍有變動，例如去年排名第10名的遠向建設，因積欠營所稅，欠稅、罰款總金額增至9億7813萬元，今年名次變成第7名。

至於企業欠稅大戶，同樣都是舊面孔，但排名稍有變動，居第1企業欠稅大戶的松竹皇宮大酒店，積欠營所稅、營業稅，欠稅與罰鍰合計11億7676萬元；排名第2的是紅頂酒家欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共11億0520萬元；第3名則是博達科技欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共10億9313萬元。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，財政部與法務部建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

財政部說明，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如果有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。

財政部 營所稅

延伸閱讀

豪雨災損 九稅目可獲減免

去年高資產族平均繼承3.7億元遺產 每案繳稅近3500萬元

男欠逾170萬不繳 桃園分署赴透天厝貼封條追回債務

財部：去年研發支出抵減稅額近492.5億元創新高

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

只有不到1%的散戶能獲利！Z世代為何將高風險投資當解藥？

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

統一零售大換裝到明年Q1！新品牌 Logo 藏玄機 「P」 背後意義曝光

康達盛通1日宣布自今年7月1日起，旗下經營的量販、超市正式更名，量販店更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」，超市則更名為「樂家康 （Uni-PROSPERiTY）」。全台62家量販店及221家超市據點，將自即日起陸續更新門市招牌及店內企業識別，預計於明年第一季全面完成，官方網站及APP（會員/線上購物/線上商城）、家速配 APP均已上線正常營運。

6月總開戶數衝破1,448萬創新高 少年股神、首投族成增長主力

臺灣證券交易所公布，6月份投資人開戶數年齡分布統計數據顯示，台股投資熱潮持續升溫。繼5月份總開戶數達到1,433.2萬人後，6月份台股總開戶數再創歷史新高，來到1,448.7萬人，單月激增15.5萬人，月增率達1.08％，反映出無論是年輕族群或是新進投資人，正加速湧入資本市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。