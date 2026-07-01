欠稅大戶共欠逾780億元 黃任中家族欠32億居首

財政部今天公布最新欠稅大戶名單，全數都是舊面孔。根據財政部資料，個人戶方面，已故股市聞人黃任中家族欠稅超過新台幣32億元，續居欠稅大戶首位。

為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依法於每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1000萬元，或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規定公告重大欠稅案件，今年度全國公告件數計826件，金額約780.83億元，與去年公告資料相較，件數減少42件、金額減少47.4億元。

攤開今年欠稅大戶名單，個人戶前3大並未更動。黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額逾19億7483萬元續居首；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15億3275萬元；第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12億8555萬元。

這次公布的個人欠稅戶中，全國前20大重大欠稅名單並無首度進榜者，不過總排名稍有變動，例如去年排名第10名的遠向建設，因積欠營所稅，欠稅、罰款總金額增至9億7813萬元，今年名次變成第7名。

至於企業欠稅大戶，同樣都是舊面孔，但排名稍有變動，居第1企業欠稅大戶的松竹皇宮大酒店，積欠營所稅、營業稅，欠稅與罰鍰合計11億7676萬元；排名第2的是紅頂酒家欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共11億0520萬元；第3名則是博達科技欠營所稅、營業稅，欠稅、罰鍰共10億9313萬元。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，財政部與法務部建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

財政部說明，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如果有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。