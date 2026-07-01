快訊

幼照法爭議／私幼補助1.5萬掀震盪 準公共恐集體跳船？

世足賽／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅大戶公告！ 老面孔持續霸榜 環亞大飯店欠稅期逾退居第十

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
欠稅大戶趕緊繳清稅款，以免影響個人或企業聲譽。 聯合報系資料照
欠稅大戶趕緊繳清稅款，以免影響個人或企業聲譽。 聯合報系資料照

為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，個人與營利事業排行榜上多數欠稅大戶皆為熟面孔，包括已故股市聞人黃任中、高雄黃承志家族、黃任中姊姊夏黃新平、知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、以及紅頂酒家等。環亞大飯店則是因為地方稅欠稅期已逾而離開前十。

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。

營利事業方面，全國欠稅最大戶榜首為知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、博達科技，名次向上提升，分居前三，第四與第五名則是遠向建設、金鼎大舞廳。而環亞大飯店則是因為地方稅的欠稅期已逾，導致欠稅金額減少，下滑至第10名，目前欠稅金額剩下國稅部分5.79億元、地方稅1.32億元。

去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，欠稅金額達19.74億元；第二名為高雄黃承志家族、欠稅約15.32億元；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.86億元，為第三名；台南魏氏家族以約8.2億元排名第四，第五名則為欠贈與稅約7億元的淡水農民李秀隆。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。

國稅局 高雄 財政部

延伸閱讀

豪雨災損 九稅目可獲減免

財部：去年研發支出抵減稅額近492.5億元創新高

去年高資產族平均繼承3.7億元遺產 每案繳稅近3500萬元

產創投資抵減金額創新高 顯示台版晶片法減稅效果逐漸顯現

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

只有不到1%的散戶能獲利！Z世代為何將高風險投資當解藥？

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

碳有價時代來臨 專家點出台灣自然碳匯改革關鍵

碳有價時代來臨，許多企業期望在台灣本地購買碳權，或者參與自然碳匯行動，來進行碳費抵減，無奈台灣碳權、碳匯制度未臻成熟，交易量有限。針對台灣自然碳匯發展，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁直言，在自然碳匯的部分，「我們還有簡化跟可以改進的空間」，她也建議，台灣應跟上國際潮流，重視自然碳匯的公平轉型，鼓勵小地主、小林農一起加入減碳行列。

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

統一零售大換裝到明年Q1！新品牌 Logo 藏玄機 「P」 背後意義曝光

康達盛通1日宣布自今年7月1日起，旗下經營的量販、超市正式更名，量販店更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」，超市則更名為「樂家康 （Uni-PROSPERiTY）」。全台62家量販店及221家超市據點，將自即日起陸續更新門市招牌及店內企業識別，預計於明年第一季全面完成，官方網站及APP（會員/線上購物/線上商城）、家速配 APP均已上線正常營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。