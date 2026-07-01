欠稅大戶公告！ 老面孔持續霸榜 環亞大飯店欠稅期逾退居第十

為有效防止大戶欠稅，財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，個人與營利事業排行榜上多數欠稅大戶皆為熟面孔，包括已故股市聞人黃任中、高雄黃承志家族、黃任中姊姊夏黃新平、知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、以及紅頂酒家等。環亞大飯店則是因為地方稅欠稅期已逾而離開前十。

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。

營利事業方面，全國欠稅最大戶榜首為知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、博達科技，名次向上提升，分居前三，第四與第五名則是遠向建設、金鼎大舞廳。而環亞大飯店則是因為地方稅的欠稅期已逾，導致欠稅金額減少，下滑至第10名，目前欠稅金額剩下國稅部分5.79億元、地方稅1.32億元。

去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，欠稅金額達19.74億元；第二名為高雄黃承志家族、欠稅約15.32億元；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.86億元，為第三名；台南魏氏家族以約8.2億元排名第四，第五名則為欠贈與稅約7億元的淡水農民李秀隆。

現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。